Genitori e minori, a Lecce l’incontro con il Procuratore Simona Filoni sui diritti e le responsabilità educative

Qual è il confine tra diritto e responsabilità nel delicato rapporto tra genitori e figli? Come sta cambiando il ruolo educativo della famiglia di fronte alle nuove fragilità sociali? Per rispondere a queste domande, domani, giovedì 14 maggio alle ore 18:30, la splendida cornice di Masseria Tagliatelle a Lecce ospiterà l’incontro pubblico dal titolo “Genitori e minori, diritti e responsabilità”.

L’appuntamento, di alto valore civico e pedagogico, vedrà come protagonista Simona Filoni, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Lecce. La sua presenza offrirà una prospettiva privilegiata e autorevole sull’attuale panorama giuridico e sociale che riguarda la tutela dell’infanzia e dell’adolescenza.

L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra la scuola per genitori “La vita è adesso” e l’associazione “Le vie dei colori”. Al centro della discussione ci saranno il ruolo della famiglia, analizzato non solo come nucleo affettivo, ma come pilastro educativo fondamentale; le sfide contemporanee, un’analisi lucida sulle nuove fragilità relazionali che coinvolgono le nuove generazioni e strumenti di consapevolezza, l’obiettivo è fornire a genitori ed educatori chiavi di lettura concrete per interpretare i fenomeni sociali moderni.

“L’incontro si propone come un ponte tra il mondo giuridico, scolastico ed educativo, necessario per costruire una rete di protezione e supporto intorno ai più giovani.”