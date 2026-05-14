PNRR, monitoraggio positivo per la rigenerazione urbana. Una riunione in Prefettura

Si è svolta nella mattinata di oggi, presso la Prefettura di Lecce, una nuova sessione tecnico-operativa della Cabina di coordinamento per il PNRR. L’incontro, presieduto dal Viceprefetto Vicario Maria Antonietta Olivieri, ha avuto come focus principale lo stato di avanzamento degli interventi legati alla Missione 5 “Inclusione e Coesione”.

Al centro del tavolo tecnico sono stati posti gli interventi relativi all’Investimento 2.1, finalizzato alla riqualificazione dei Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti. L’obiettivo della misura è chiaro: ridurre l’emarginazione sociale e il degrado attraverso il miglioramento del decoro urbano e del contesto ambientale.

Nello specifico, la Cabina ha analizzato 28 progettualità che interessano il territorio salentino. Il confronto ha coinvolto numerosi attori istituzionali, tra cui il Ministero dell’Interno e la Ragioneria Generale dello Stato; la Regione Puglia e la Provincia di Lecce e i rappresentanti dei Comuni di Lecce, Casarano, Copertino, Galatina, Galatone, Gallipoli, Nardò e Tricase.

Dall’analisi dettagliata è emerso un quadro complessivo decisamente incoraggiante. Molte opere risultano già concluse nel rispetto dei tempi previsti, mentre le restanti sono in piena fase di esecuzione.

Sulla base del monitoraggio periodico, i Soggetti Attuatori hanno confermato la previsione di raggiungere il target definitivo entro il termine del 30 giugno 2026, in linea con le scadenze tassative imposte dalla Commissione Europea.

L’attività di vigilanza della Prefettura non si ferma. In vista della chiusura del Piano, l’attività di monitoraggio delle opere si farà ancora più serrata per garantire che ogni singola misura produca gli effetti sperati sul tessuto sociale della provincia di Lecce.