Nel Salento arrivano Marescialli Allievi Carabinieri in tirocinio presso le Stazioni del territorio

Anche presso i Reparti territoriali del Comando Provinciale Carabinieri di Lecce, guidato dal Colonnello Donato D’Amato, sono giunti i giovanissimi Carabinieri Marescialli Allievi del 14° Corso “Sergio Piermanni”, provenienti dalla Scuola Allievi Marescialli di Firenze.

Con il loro arrivo si completa il quadro dei rinforzi che, nell’ambito del consueto potenziamento estivo, l’Arma ha disposto per il territorio salentino, particolarmente interessato in questa stagione dal notevole incremento di presenze turistiche, eventi e conseguenti esigenze di sicurezza pubblica.

In particolare, tutta la parte costiera della provincia – caratterizzata da un’intensa vita notturna, numerose iniziative culturali e una forte attrattiva turistica – richiede un dispositivo di controllo più ampio e capillare, reso possibile dall’afflusso dei rinforzi. I Marescialli Allievi, giunti nei giorni scorsi, resteranno nel Salento per oltre un mese di tirocinio pratico operando presso diverse Stazioni Carabinieri del territorio della provincia. Rappresenteranno un importante supporto per i Comandanti di Stazione, garantendo una maggiore frequenza di pattugliamenti, servizi di prevenzione e controllo, a tutela della tranquillità dei cittadini e dei numerosi visitatori.

Allo stesso tempo, i giovani militari dell’Arma avranno l’opportunità di mettere in pratica le conoscenze acquisite nel percorso formativo e di confrontarsi con le diverse realtà operative che caratterizzano il territorio salentino, preparandosi così al futuro ruolo che ricopriranno al termine del triennio di studi. Presso la sede di via Lupiae del Comando Provinciale di Lecce, il Colonnello D’Amato li ha accolti rivolgendo loro un caloroso saluto e l’augurio di trarre il massimo beneficio da questa esperienza sul campo