Art bonus, benefici e vantaggi del mecenatismo a Lecce

Puntare su cultura e spettacolo è un investimento redditizio per il patrimonio di tutti. Venerdì 17 giugno, a partire dalle ore 9, il Convitto Palmieri in piazzetta Carducci a Lecce ospita il convegno dal titolo “Art Bonus: i benefici fiscali del mecenatismo culturale”.

L’Art Bonus permette di offrire ossigeno economico a chi effettua erogazioni liberali in denaro per favorire la cultura e lo spettacolo. Quindi, non più fanalini di coda di un assetto economico ben definito da altri sistemi. Come previsto dal DL si potrà godere di importanti benefici fiscali sotto forma di credito d’imposta.

I lavori verranno aperti dai saluti del presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Lecce, Fabio Corvino, del presidente onorario della Fondazione Messapia dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di Lecce, Rosario Giorgio Costa, dal direttore del Museo Castromediano di Lecce e coordinatore dei poli biblio-museali della Regione Puglia, Luigi De Luca, dell’assessore alla Cultura, alla valorizz zione del patrimonio dei

beni culturali e pubblica istruzione del Comune di Lecce, Fabiana Cicirillo e del presidente Ance Lecce Valentino Nicolì.

Seguirà l’intervento su Risorse e strumenti per la conservazione dei beni culturali a cura della soprintendente Archeologia, Belle arti e Paesaggio per le province di Brindisi e Lecce, Francesca Riccio e del responsabile area funzionale-Patrimonio Architettonico Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Brindisi e Lecce, Antonio Zunno.

A partire dalle 10,15 gli interventi:

– Ales S.p.A. Direttore referente Art Bonus per il Mic; “Art Bonus e cultura sostenibile” a cura di Paola Dubini – docente associata di Management nell’Università Bocconi di Milano

“Art Bonus: aspetto fiscale ed operativo del credito d’imposta” a cura di Viviana Capozzi della Fondazione nazionale Dottori Commercialisti.

Questo momento di approfondimento punta a coinvolgere, con la massima trasparenza e tracciabilità, il maggior numero di privati ed aziende a sostegno dell’inestimabile valore dei beni culturali a sostegno dello sviluppo del comparto turistico. Nel Salento sono tanti i beni che possono essere recuperati e riportati agli antichi fasti, offrendo nuovi opportunità di visita e d’esperienza al flusso turistico sempre più numeroso che sta caratterizzando da anni il territorio.