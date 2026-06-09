L’Azienda Sanitaria Locale di Lecce si conferma un punto di riferimento nazionale sul fronte dell’innovazione sociale e dell’assistenza socio-sanitaria. La ASL Lecce sarà infatti tra i protagonisti principali del Forum PA 2026, il più importante appuntamento italiano dedicato alla modernizzazione della Pubblica Amministrazione, in programma il prossimo 11 giugno presso il Roma Convention Center “La Nuvola”.

L’azienda sanitaria salentina è stata individuata dall’INMP (Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà) — Organismo Intermedio del Programma Nazionale Equità nella Salute 2021-2027 (PNES) — come una delle esperienze più significative a livello nazionale nel contrasto alla povertà sanitaria. La partecipazione al talk intitolato “Programma Nazionale Equità nella Salute 2021-2027: salute, territori, diritti” risponde alla volontà del Ministero della Salute di valorizzare buone pratiche concrete capaci di generare risultati tangibili per la cittadinanza.

Il Modello di Intervento al Servizio dei Più Vulnerabili

A rappresentare la ASL Lecce a Roma saranno il Commissario Straordinario, Stefano Rossi e la Project Manager, Raffaella Arnesano. Nel corso dell’evento verrà illustrato il percorso d’eccellenza sviluppato sul territorio provinciale per garantire l’accesso universale alle cure e una reale inclusione sanitaria.

Nell’ambito del progetto “PNES – Contrastare la povertà sanitaria”, sono attualmente operativi ed efficienti sul territorio salentino ben sette Ambulatori di Prossimità, suddivisi per specializzazione 3 ambulatori medici di prossimità: attivi nei comuni di Lecce, Gallipoli e Gagliano del Capo e 4 ambulatori odontoiatrici di orossimità: situati a Lecce, Maglie, Gallipoli e Gagliano del Capo.

Le strutture offrono gratuitamente visite mediche generali e specialistiche, cure odontoiatriche complete e la fornitura di farmaci di fascia A e C, offrendo un supporto concreto a persone che affrontano gravi barriere economiche o sociali.

Target del Servizio e Criteri di Accesso

Il progetto si rivolge specificamente a fasce di popolazione in condizioni di fragilità o marginalità come cittadini con attestazione ISEE inferiore a 10.000 euro; persone senza dimora e soggetti in condizioni di indigenza certificata dai Servizi Sociali; migranti e cittadini stranieri titolari di codice STP (Straniero Temporaneamente Presente) ed ENI (Europeo Non Iscritto); persone esenti per reddito e nuclei in situazione di forte disagio socio-economico; comunità rom, sinti e caminanti.

I Numeri del Successo a un Anno dall’Avvio

A soli dodici mesi dal lancio delle attività, il bilancio del progetto evidenzia un impatto straordinario sul tessuto sociale locale, confermando l’efficacia e la replicabilità del modello

Come Accedere agli Ambulatori: La Rete del Terzo Settore

L’accesso ai servizi è facilitato e coordinato grazie alla preziosa collaborazione con gli Enti del Terzo Settore partner del progetto. Per informazioni e orientamento è possibile fare riferimento ai seguenti contatti: