Il prossimo 10 giugno, alle ore 19:00, la suggestiva cornice dell’Ex Convento dei Frati Francescani Minori di Veglie ospiterà un appuntamento di profondo significato civile: la Cerimonia di Premiazione della Giornata degli Operatori della Sicurezza, della Difesa, del Soccorso e dell’Assistenza alla Comunità.
L’iniziativa, fortemente voluta e promossa dall’Amministrazione Comunale, nasce con un obiettivo chiaro e ambizioso: diffondere, coltivare e rafforzare i valori della legalità, del rispetto delle regole e della tutela del bene comune all’interno del tessuto sociale cittadino.
Un riconoscimento al merito e al sacrificio silenzioso
Durante la manifestazione verranno conferiti solenni riconoscimenti a diverse personalità di Veglie che si sono distinte nel proprio campo per dedizione e straordinaria professionalità; meriti eccezionali in contesti operativi e atti di particolare valore civico.
Si tratta di donne e uomini che hanno offerto un contributo tangibile alla sicurezza, alla coesione sociale e al benessere di tutta la collettività. L’evento vuole essere un momento di riflessione collettiva sul ruolo cruciale delle istituzioni e di tutti coloro che operano quotidianamente al servizio dei cittadini, spesso lontano dai riflettori, guidati solo da un profondo senso del dovere e da uno spirito di sacrificio non comune.
Gli ospiti istituzionali e la testimonianza sulla legalità
Il programma della serata, dopo i saluti istituzionali della Sindaca Mariarosaria De Bartolomeo, vedrà la partecipazione di autorevoli rappresentanti dello Stato. Interverranno infatti il Prefetto di Lecce, Natalino Domenico Manno;il Questore di Lecce, Giampietro Lionetti e Brizio Montinaro, fratello di Antonio Montinaro (il caposcorta del giudice Giovanni Falcone), figura simbolo e memoria storica dell’impegno dello Stato nella lotta alla criminalità organizzata.
Le parole del Sindaco Mariarosaria De Bartolomeo
«Questa iniziativa nasce dalla volontà di rendere un doveroso tributo ai vegliesi che ogni giorno mettono competenza, coraggio e senso di responsabilità al servizio della comunità. La legalità si costruisce attraverso gesti concreti, attraverso il rispetto delle regole e la collaborazione tra cittadini e istituzioni.
Per questo abbiamo voluto creare un momento capace non solo di premiare il merito, ma anche di trasmettere alle giovani generazioni esempi positivi di impegno civico e di servizio allo Stato. Ricordare il sacrificio di chi ha servito il Paese significa rinnovare ogni giorno il nostro impegno a difesa della democrazia, della giustizia e della libertà. Veglie vuole essere una comunità che riconosce il valore delle proprie istituzioni e che promuove una cultura della legalità fondata sul rispetto, sulla responsabilità e sulla partecipazione».