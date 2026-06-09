Il prossimo 10 giugno, alle ore 19:00, la suggestiva cornice dell’Ex Convento dei Frati Francescani Minori di Veglie ospiterà un appuntamento di profondo significato civile: la Cerimonia di Premiazione della Giornata degli Operatori della Sicurezza, della Difesa, del Soccorso e dell’Assistenza alla Comunità.

L’iniziativa, fortemente voluta e promossa dall’Amministrazione Comunale, nasce con un obiettivo chiaro e ambizioso: diffondere, coltivare e rafforzare i valori della legalità, del rispetto delle regole e della tutela del bene comune all’interno del tessuto sociale cittadino.

Un riconoscimento al merito e al sacrificio silenzioso

Durante la manifestazione verranno conferiti solenni riconoscimenti a diverse personalità di Veglie che si sono distinte nel proprio campo per dedizione e straordinaria professionalità; meriti eccezionali in contesti operativi e atti di particolare valore civico.

Si tratta di donne e uomini che hanno offerto un contributo tangibile alla sicurezza, alla coesione sociale e al benessere di tutta la collettività. L’evento vuole essere un momento di riflessione collettiva sul ruolo cruciale delle istituzioni e di tutti coloro che operano quotidianamente al servizio dei cittadini, spesso lontano dai riflettori, guidati solo da un profondo senso del dovere e da uno spirito di sacrificio non comune.

Gli ospiti istituzionali e la testimonianza sulla legalità

Il programma della serata, dopo i saluti istituzionali della Sindaca Mariarosaria De Bartolomeo, vedrà la partecipazione di autorevoli rappresentanti dello Stato. Interverranno infatti il Prefetto di Lecce, Natalino Domenico Manno;il Questore di Lecce, Giampietro Lionetti e Brizio Montinaro, fratello di Antonio Montinaro (il caposcorta del giudice Giovanni Falcone), figura simbolo e memoria storica dell’impegno dello Stato nella lotta alla criminalità organizzata.

Le parole del Sindaco Mariarosaria De Bartolomeo