Lecce si prepara ad accogliere un importante appuntamento culturale e spirituale nel cuore del suo centro storico. Sabato 13 giugno, alle ore 18.00, sarà inaugurata presso la Pinacoteca del Monastero benedettino ‘S. Giovanni Evangelista’ di Lecce la mostra intitolata “Ave mundi spes”. L’esposizione, interamente incentrata sulla figura e sulla vita di Maria, rappresenta un’occasione unica per immergersi nell’arte sacra e nella contemplazione teologica.

L’evento nasce dalla stretta collaborazione e sinergia tra la Comunità monastica leccese, la Soprintendenza per le Province di Brindisi, Lecce e Taranto, e la cooperativa ArtWork. Al centro del percorso espositivo vi è il tema profondo della vita, del mistero e della figura di Maria di Nazareth, vissuta e raccontata come autentica speranza del mondo.

Un itinerario teologico, artistico e spirituale

La mostra si articola attraverso una preziosa selezione di opere pittoriche e scultoree custodite all’interno del Monastero delle Benedettine di Lecce. I partecipanti saranno accompagnati lungo un preciso itinerario teologico che si snoda in tre distinte sale e nella galleria della Pinacoteca, pensato specificamente per valorizzare l’iconografia appartenente al Monastero inerente la vita di Maria, con una particolare focalizzazione sugli episodi relativi alla speranza.

Il percorso espositivo pone l’accento sulle tematiche proprie della vicenda umana e teologica della Madre di Dio, evidenziando il ruolo unico dell’intercessione di Maria all’interno del piano della redenzione. Tra le scene e i misteri rappresentati spiccano i momenti fondamentali della sua esistenza: dall’Immacolata Concezione alla sua Nascita; dalla Presentazione al Tempio insieme alla madre s. Anna; dall’Annunciazione alla Visita ad Elisabetta e il culmine con il Mistero pasquale e la sua partecipazione, quale Addolorata, alla passione e morte di Cristo.

Una sezione specifica della mostra sarà inoltre riservata a iconografie tradizionali particolarmente care alla devozione popolare plurisecolare, tra cui Maria col Bambino, Maria che ascolta e incarna le Sante Scritture, la figura di Maria come prima credente e donna eucaristica, e i titoli della tradizione quali la Madonna del Carmelo e la Madonna del Rosario.

Il programma dell’inaugurazione e i relatori

La cerimonia di presentazione e inaugurazione di sabato 13 giugno vedrà l’intervento di autorevoli relatori del panorama culturale e storico-artistico. Dopo i saluti istituzionali di Madre Benedetta Grasso (Abbadessa della Comunità monastica benedettina leccese) e dell’Architetto Antonio Zunno (Dirigente della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Lecce, Brindisi e Taranto), seguiranno i contributi tematici moderati dal dott. Giovanni Colonna, direttore dei Servizi Culturali di ArtWork.

Il primo degli interventi, volto a illustrare il senso e il valore della mostra a carattere mariano, sarà a cura di sr Elena Conca, osb, monaca benedettina del Monastero leccese. Seguirà la prof.ssa Regina Poso, storica dell’arte e del restauro. Di particolare interesse saranno infine gli interventi della dott.ssa Lucia De Marco e del dott. Tommaso Lonedo, Curatori della mostra nonché Funzionari storici dell’arte della Soprintendenza.

Informazioni utili: Date, orari e contatti

La mostra resterà accessibile al pubblico dal 13 giugno all’11 luglio