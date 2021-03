Vaccino per dipendenti dei supermercati e addetti alle vendite, l’appello dell’Assessore di Calimera

Arriva dall’Assessore del Comune di Calimera Brizio Maggiore la richiesta di vaccinare gli addetti alle vendite, gli unici di a lavorare in zona rossa, come sottolinea. Sono i dipendenti dei supermercati e gli addetti alle vendite a rischiare, giorno dopo giorno, in prima linea in una situazione tutt’altro che facile. Infatti, tra le categorie che continuano a lavorare durante le chiusure più rigide ci sono proprio loro.

Sono da considerarsi tra le categorie a rischio, secondo l’Assessore di Calimera che chiede a gran voce di vaccinare anche questi lavoratori a rischio. “Oggi lo dico a gran voce ancora una volta – ribadisce Brizio Maggiore – questa è un’ingiustizia, non è normale che categorie già vaccinate ora si ritrovino a lavorare, giustamente, in smart working e gli addetti alle vendite non vaccinati lavorino sul fronte”.

Saranno gli unici a lavorare nelle prossime settimane in Puglia, che a partire da lunedì 15 marzo entrerà in zona rossa dopo un anno dal primo lockdown. “Le istituzioni devono ascoltare queste categorie, capire che un soggetto lavoratore in zona rossa, con un contatto ravvicinato è esposto al rischio più di tutti. Ministro Speranza, Presidente Emiliano, non perdiamo tempo e vacciniamo subito queste persone”.