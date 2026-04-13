Lanzilao tra gli ambasciatori di Puglia a Milano

Far conoscere attraverso i protagonisti migliori, il pensiero, la cultura, la laboriosità e l’ingegno delle genti di Puglia, consegnando un riconoscimento a chi, in vari campi e non solo in Italia, ha contribuito alla valorizzazione del patrimonio umano, culturale e sociale della nostra regione e lo ha fatto conoscere nel mondo. È questo l’obiettivo dell’associazione regionale Pugliesi a Milano che ogni anno celebra le eccellenze con un grande evento di cultura.

Nel corso della manifestazione milanese è stata conferita una menzione speciale a Leonardo Lanzilao, imprenditore ed esperto di marketing territoriale, per l’attività di promozione delle attività culturali e produttive della Puglia e, in particolare, del Salento.

Il presidente dell’Associazione Regionale Pugliesi di Milano, generale Camillo De Milato ha spiegato che l’intento del Premio è quello di raccontare, da varie angolature, la nostra regione, a partire dai volti e dalle storie personali di chi l’ha resa nobile nel campo in cui è stato chiamato ad operare.

In questo Leonardo Lanzilao si è sempre distinto promuovendo da oltre 30 anni il patrimonio culturale e imprenditoriale della Puglia.

“Desidero ringraziare di cuore il Presidente De Milato, tutti gli amici e i membri dell’Associazione Regionale Pugliesi di Milano per questa menzione che mi emoziona profondamente. Riceverla, insieme agli altri ambasciatori di Puglia, è un onore che sento davvero dentro. Il mio percorso è sempre stato guidato dal desiderio di portare il Salento e la Puglia nel mondo, facendo rete: dalle fiere internazionali di Madrid e Parigi fino a Milano, una città che è diventata casa mia da quando, a vent’anni, ho iniziato a costruirvi il mio futuro.

Dopo una breve esperienza in un’azienda internazionale del marketing, ho scelto di tornare alle mie radici e di mettermi al servizio del mio territorio. Mi sono laureato on Economia con una specializzazione sul marketing e oggi lavoro con aziende che sono diventate amiche, realtà che credono nella mia consulenza e nel mio sostegno al loro sviluppo.

Le nostre PMI, sono la nostra grande forza ma anche la nostra debolezza quando non riescono a fare squadra.

È proprio da questa consapevolezza che è nato The Network: una rete che vuole unire, dare voce e visibilità alle realtà pugliesi e salentine, con un presidio speciale qui a Milano, nei settori agroalimentare, turistico e moda. Questo riconoscimento mi dà ancora più energia per continuare a raccontare e promuovere le eccellenze della mia terra.”