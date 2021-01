Hamburger e coperte termiche, la domenica di solidarietà per i senzatetto leccesi

Hamburger, coperte termiche e gel igienizzanti: con questa dotazione i volontari di due associazioni salentine di beneficenza hanno trascorso la domenica per proviare ad alleviare le difficolta di alcuni clochard leccesi che hanno trovato dimora dalla stazione ferroviaria al monumento dei caduti passando per l’ex chiosco di benzina nei pressi dell’obelisco.

Avevano lanciato un appello alle istituzioni per affrontare e risolvere il problema dei senzatetto in questi giorni in cui il forte freddo si è abbattuto sul Salento. E poichè oltre al problema di un tetto al caldo per i clochard c’è anche quello di un pasto sicuro, i referenti delle associazioni di volontariato Pronto Soccorso dei Poveri e Salento Rinasce sono passati dalle parole ai fatti.

Grazie alla donazione di un benefattore, Tommaso Prima e Raffaele Longo hanno distribuito degli hamburger acquistati dal Mc Donald’s di Lecce. Un gesto al tempo stesso concreto e simbolico, teso non solo ad alleviare la fame dei senzatetto ma anche a ricordare a tutti che questa difficile situazione può riguardare chiunque perchè la linea che separa le vicende umane è davvero molto sottile.

“Come sempre torniamo arricchiti da queste esperienze – hanno riferito a leccenews24.it i referenti delle due associazioni -. Abbiamo visto scene di umana solidarietà incredibili tipo quella di un clochard che dopo aver preso la sua coperta termica, senza sapere che ce ne sarebbe stata un’altra a disposizione, ha pensato a coprire un suo amico che si trovava un po’ più distante. Facciamo appello a tutte le istituzioni e anche alla Chiesa di Lecce affinchè non ci si dimentichi di queste persone in questi giorni di gelo’.