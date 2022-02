Sanitaservice, concluso l’iter per l’assunzione di 159 unità di Categoria A. Pubblicata la graduatoria

“Siamo orgogliosi del risultato raggiunto. Offrire posti di lavoro stabili, in un periodo storico così complesso, rappresenta motivo di vanto per tutta l’azienda che si dimostra, ancora una volta, una realtà solida del territorio salentino”, con queste parole l’Amministratore Unico di Sanitaservice, Luigi Sergio, ha commentato la conclusione dell’iter che porterà l’azienda ad ampliare la propria forza lavoro.

È stata pubblicata, infatti, la graduatoria definitiva che riguarda il concorso per i 159 posti di categoria A indetto nel 2019. Una pubblicazione attesa da tempo, non solo da chi ha partecipato alla selezione, ma anche da tutti i reparti dei nosocomi che potranno, nelle prossime settimane, contare su nuove unità lavorative, che forniranno un contributo fondamentale all’attività quotidiana svolta da Sanitaservice.

Questa è una vittoria per Sanitaservice – conclude Sergio – che ha gestito per intero un iter concorsuale che ha attraversato tre ondate di pandemia e che ha reso questo traguardo ancor più complesso per chi notte e giorno ha collaborato allo sviluppo delle procedure concorsuali.

Nei nostri uffici nei mesi scorsi sono pervenute oltre 17.000 domande di partecipazione, che sono state tutte, con maniacale attenzione elaborate dal nostro gruppo. Questo è il momento di dire grazie a chi ha reso possibile, senza intoppi, questo percorso. È con questo spirito e con questa voglia di lavorare e partecipare alla vita dell’azienda che invito i nuovi assunti ad avvicinarsi a questa nuova avventura”.