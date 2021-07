Potenziato il servizio nei centri vaccinali del Salento, a breve l’avviso pubblico per l’assunzione di 36 Oss

Sarà pubblicato a breve l’avviso pubblico riservato agli operatori socio sanitari in servizio presso la Asl di Lecce, sino al 18 aprile scorso, propedeutico al bando per la selezione di 36 ausiliari/pulitori da assegnare nei dodici centri vaccinali per svolgere le mansioni affidate a Sanitaservice.

«Abbiamo risposto con sollecitudine alla richiesta della direzione generale dell’Azienda Sanitaria Locale – afferma Luigino Sergio, amministratore unico di Sanitaservice Lecce – che ha inteso potenziare l’impegno di Sanitaservice a supporto dei centri vaccinali e, al tempo stesso, dare una possibilità di occupazione, sia pur a tempo determinato, agli operatori socio sanitari la cui posizione lavorativa è stata oggetto di trattazione sindacale nel Tavolo Sepac dello scorso 10 maggio. Siamo consapevoli che la campagna di vaccinazione anti Covid sia una priorità di Asl e proprio per questo lavoriamo a ritmi forzati affiancando Asl sin dalle prime battute della pandemia».

La determina dell’amministratore unico è stata preceduta da una nota della direzione strategica di Asl relativa a “Ricollocazione del personale O.S.S. precario in Sanitaservice previa selezione pubblica” con la quale è stato chiesto alla società in house di predisporre una selezione pubblica per reclutare 36 ausiliari/pulitori. In precedenza Asl Lecce ha dato possibilità agli Oss precari di manifestare l’interesse a lavorare presso strutture private della provincia di Lecce. In 123 hanno dato la disponibilità e per loro si apre un percorso che darà una possibilità di occupazione per 36 ore settimanale e per 5 mesi, con possibilità di proroga.