Astrazeneca, via libera dell’Ema al Vaccino: “Sicuro ed efficace”. La campagna può ricominciare

«Il vaccino Astrazeneca è sicuro, efficace contro il Covid19, ed escludiamo relazioni tra i casi di trombosi e la somministrazione dei sieri». È il “verdetto” tanto atteso dell’Agenzia Europea del Farmaco che ha dato il via libera al farmaco dell’azienda anglo-svedese “sospeso” per precauzione da molti Stati, Italia compresa.

A comunicare la decisione è stata la presidente della commissione sicurezza dell’Ema Sabine Strauss nella conferenza stampa al termine di una seduta straordinaria per esaminare i casi segnalati in diversi Paesi. Insomma, il vaccino si può usare perché «i benefici sono superiori ai rischi».

«I casi di trombosi dopo la somministrazione del vaccino AstraZeneca “sono inferiori” a quelli che avvengono tra la popolazione non vaccinata». In tutto sono stati segnalati 25 casi ( 7 casi di coagulazione intravascolare e 18 casi di trombosi) su 20 milioni di vaccinati.

«Tuttavia – ha dichiarato la direttrice dell’Ema, Emer Cooke – non può essere escluso un legame con i rari casi di trombosi associati a trombocitopenia, cioè a bassi livelli di piastrine (elementi nel sangue che lo aiutano a coagulare) con o senza sanguinamento, inclusi rari casi di coaguli nei vasi che drenano il sangue dal cervello, ma per avere conferme servono ulteriori approfondimenti».

Foglietto illustrativo sarà aggiornato

Certo è che occorre avvertire di queste possibilità. «Il foglietto illustrativo del vaccino AstraZeneca deve essere aggiornato: è importante che venga comunicato al pubblico e agli operatori sanitari perché apprendano meglio queste informazioni, permettendo loro di mitigare questi effetti collaterali» ha dichiarato Sabien Straus.

La pillola

«C’è sempre una distinta possibilità di eventi tromboembolici per le donne che assumono la pillola anticoncezionale. Indagheremo il legame tra l’uso della pillola e la possibilità di un aumento dei rischi di casi avversi per chi viene vaccinato» ha detto infine la Straus.

Subito dopo la conclusione della conferenza stampa delle autorità dell’Ema in Francia sono riprese le vaccinazioni con AstraZeneca. Gli ambulatori dei medici di base che avevano bloccato le liste dopo l’annuncio di Emmanuel Macron, che martedì aveva sospeso per precauzione le vaccinazioni, hanno richiamato i pazienti. Anche le farmacie hanno ripreso a vaccinare i pazienti in lista con AstraZeneca.