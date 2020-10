Viale Calasso più sicura con due attraversamenti pedonali: uno rialzato, l’altro luminoso

Migliorare la sicurezza in viale Calasso. Per questo, la Giunta Comunale ha approvato il progetto esecutivo per realizzare due attraversamenti pedonali a pochi passi dallo “Sperimentale Tabacchi” così come previsto dalla Convenzione sottoscritta dal Comune e dall’Università del Salento per l’utilizzo dei parcheggi di Principe Umberto e Via Adua.

Uno, rialzato, sarà realizzato ex novo. L’altro esistente, ma ritenuto poco sicuro, sarà “migliorato” attraverso l’installazione di un impianto di illuminazione. L’intervento prevede una spesa complessiva di 63mila euro: 28mila per risorse stanziate dal MIT (ottenute tramite bando della Regione Puglia) e 35mila per la quota di co-finanziamento da parte del Comune.

L’attraversamento pedonale rialzato

L’attraversamento pedonale rialzato sarà realizzato in corrispondenza dell’ingresso delle Mura Urbiche. Qui, come avvenuto per un intervento analogo in Viale Leopardi, si procederà alla sopraelevazione della carreggiata fino al livello del marciapiede, unendo la sponda del parco con quella dello Sperimentale Tabacchi. Tanti gli obiettivi: garantire sicurezza ai pedoni, rallentare la velocità delle auto che percorrono il viale e soprattutto consentire l’accessibilità dell’attraversamento alle persone con disabilità motorie. Saranno realizzati, infatti, tutti gli accorgimenti necessari ad agevolare l’attraversamento pedonale per i disabili visivi. L’attraversamento sarà collocato all’altezza di una rampa già realizzata nell’ambito dei lavori del Parco delle Mura che oggi non è servita da strisce pedonali, finendo per rappresentare una possibile fonte di rischio.

L’attraversamento pedonale illuminato

Il secondo intervento migliorerà la sicurezza di un attraversamento pedonale già esistente in corrispondenza dell’entrata principale dello “Sperimentale Tabacchi” e della fermata dell’autobus. Data la minore velocità media dei mezzi a questa altezza del viale, si è optato per mantenere l’attraversamento in piano con la sede stradale. L’intervento prevede l’allargamento di circa 1,5 metri dell’isola salvagente e l’installazione di un impianto di illuminazione sistema SLP “Attraversamento Pedonale Luminoso” che prevede su ognuno dei due lati un palo in acciaio avente un braccio aggettante di circa 5/6 metri, con barra luminosa superiore a led dimensionata in modo da illuminare l’intero attraversamento per singola carreggiata.

«Interveniamo su un viale che oggi presenta un grado elevato di pericolosità per chi attraversa la strada – dichiara l’assessore alla Mobilità sostenibile Marco De Matteis – studenti universitari, turisti, cittadini che usufruiscono del Parco delle Mura Urbiche. Miglioriamo poi la sicurezza delle persone con disabilità, alle quali fino ad oggi non era garantito di poter attraversare in condizioni di effettiva protezione. Questo intervento si integra con il lavoro di rifacimento delle strisce pedonali in colato plastico che prosegue di notte su tutta la circonvallazione e che interessa 30 attraversamenti, tutto a beneficio di chi si muove a piedi in città».