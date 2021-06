Come risparmiare subito con il noleggio a lungo termine di Auto No Problem

Offerte e promozioni competitive, auto ibride ed elettriche, opzioni anche per privati e soluzioni di noleggio di auto usate. Il noleggio a lungo termine di Auto No Problem è capace di interpretare le tante necessità di mobilità dei suoi clienti, proponendo, a fronte di un vantaggioso canone mensile, la possibilità di vivere nella massima serenità l’auto desiderata. Zero imprevisti, massima soddisfazione.

Proprio così, grazie ad Auto No Problem (realtà di riferimento nel settore del noleggio a lungo termine e attiva nella gestione delle flotte aziendali) sia titolari di partita Iva che privati trovano una risposta concreta e competitiva alle proprie esigenze di mobilità.

Una pratica alternativa all’acquisto dell’auto: con il pagamento del canone mensile il cliente non deve più preoccuparsi dei costi relativi ad assicurazione, attività di manutenzione ordinaria ed extra-ordinaria, soccorso stradale e cambio pneumatici.

L’automobilista che sceglie Auto No Problem può inoltre selezionare esattamente il veicolo che desidera: modello, allestimento e optional. All’interno del parco auto, oltre alle motorizzazioni tradizionali, figurano auto ibride ed elettriche.

Quanto ai brand, sono disponibili, tra gli altri, BMW Noleggio Lungo Termine, Citroen, Alfa Romeo, Audi, Ford, Volvo, Peugeot, Jeep, Land-Rover, Fiat, Volkswagen, Lancia, Jaguar, Mercedes-Benz, Smart, Renault, solo per citarne alcuni.

Per quello che riguarda in particolare la proposta BMW, l’offerta spazia da X1 a X7, da Serie 3 a Serie 4 cabrio, passando Serie 1, Serie 8 Coupé, i3. Insomma, il marchio tedesco, diventato sinonimo di sportività ed eleganza, è adeguatamente rappresentato con SUV, berline, station wagon, cabrio e coupé.

Vengono adottate le più moderne modalità di pagamento pay per use, ma anche speciali formule di noleggio come quelle con auto usate. Passando in rassegna le diverse opzioni contrattuali incontriamo il noleggio a lungo termine senza anticipo, che evita di affrontare i costi iniziali.

Alla scadenza del contratto di noleggio, il cliente ha infine la possibilità di restituire l’auto oppure sostituirla con un’altra. Viene in ogni caso scongiurato il rischio di svalutazione che si determina inevitabilmente nell’eventualità dell’acquisto.

