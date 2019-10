Autovelox e telelaser sulle strade del Salento, dove evitarli a novembre

Novembre è ormai alle porte. Salentini e non, complice il lungo ponte di ognissanti, sono pronti a mettersi in macchina per una mini-vacanza rilassante in attesa delle feste natalizie, ma chi resterà a casa dovrebbe avere sempre a portata di mano il calendario degli autovelox, telelaser e postazioni fisse sparsi sulle strade più trafficate e pericolose del Salento.

Come ogni mese, la Polizia provinciale, che effettua i controlli, mette in guardia gli automobilisti diramando i punti dove è possibile trovare i dispositivi elettronici tanto odiati quanto inclementi, pronti ad immortalate ‘senza sconti’ tutte le infrazioni al Codice della Strada, soprattutto quelle che riguardano la velocità.

Un modo per “convincere” chi si mette al volante a rispettare i limiti imposti, a non premere troppo il piede sull’acceleratore. Solo così si possono evitare quelle odiose (e costose) contravvenzioni che pesano sul bilancio familiare. Al di là delle sanzioni, è soprattutto una questione di sicurezza stradale. È bene, dunque, guidare sempre con prudenza, anche se si viaggia in sella ad una due ruote.

Anche se con i dispositivi in funzione 24 ore su 24, 365 giorni l’anno (festivi compresi) abbiamo imparato a convivere come quello sulla strada provinciale 04, Lecce-Novoli, bisogna sempre avere l’attenzione alta perché anche la più piccola distrazione alla guida può causare incidenti, alcuni anche gravi come dimostrano le prime pagine dei giornali locali.

Per consultare il calendario diffuso agli uffici di Palazzo dei Celestini per il mese di novembre basta un click (qui). Scaricando l’allegato si potranno evitare brutte sorprese e conoscere nel dettaglio i giorni, le fasce orarie e il tratto di strada interessato per quanto riguarda gli autovelox. Stessa cosa per i telelaser.