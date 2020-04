Materiale informatico da donare alle scuole, il Comune di Lecce pubblica l’Avviso

“Con questo avviso ci rivolgiamo al mondo dell’impresa e al Terzo Settore perché possa contribuire ad attrezzare adeguatamente la nostra rete scolastica in attesa di adeguati stanziamenti da parte del Governo e della Regione. La didattica a distanza richiede supporti e attrezzature che in questo momento non sono immediatamente a disposizione di tutti. C’è un gap che può essere colmato anche con atti di generosità che in questo momento sarebbero quantomai necessari”, con queste parole, l’Assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Lecce, Fabiana Cirillo, commenta la pubblicazione dell’avviso, grazie al quale si potrà donare materiale informatico alle scuole leccesi.

L’Amministrazione Comunale del capoluogo, infatti, intende acquisire donazioni di materiale informatico nuovo oppure usato e rigenerato e in buone condizioni (computer, pc, tablet, stampanti) da destinare agli istituti per la pratica di modalità didattiche a distanza, obbligatorie ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio “Misure urgenti per l’ordinato avvio dell’a.s. 2020/2021”.

Possono presentare offerta di donazione imprese private, enti del Terzo Settore (associazioni di promozione sociale, organizzatori di volontariato, imprese sociali) e altre componenti associative senza scopo di lucro (associazioni di categoria, rappresentanze, associazioni culturali e ricreativi).

Sul sito istituzionale di “Palazzo Carafa” le informazioni utili per partecipare alla raccolta.