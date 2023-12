Un’aquila alle Cesine, nelle foto di Graziano Cannoletta

È la regina dei cieli, un rapace tra i più belli, è l’aquila, animale nobile e fiero come pochi. In questo caso parliamo di un’aquila minore, che in questo periodo ha raggiunto l’oasi delle Cesine a San Cataldo e che è stata osservata e fotografata.

Gli scatti, emozionanti e suggestivi, sono di Graziano Cannoletta, fotografo naturalista e non solo, che ci ha regalato la gioia di poter ammirare un tale spettacolo.

Raggiunto dalla nostra Redazione al telefono il fotografo ci ha raccontato i dettagli dello scatto: “mi avevano detto che le aquile minori erano presenti in zona e io che frequento spesso Le Cesine ho provato a raggiungerle. Costeggiando il pantano della Riserva quasi in prossimità del mare intorno a mezzogiorno ho notato un grosso rapace volteggiare molto in alto, ad un’altezza maggiore rispetto al solito e ho deciso di puntare la fotocamera. Il resto lo hanno fatto gli obiettivi di cui mi sono dotato per questi scatti così impegnativi”.

Il risultato, amici di Leccenews24, è questo. L’aquila minore che volteggia sulle Cesine, restituendo a noi sulla terraferma il senso della nostra condizione umana. Al cospetto dell’aquila siamo minuscoli, essa ci domina e ci osserva, dall’alto in basso.