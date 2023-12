Città accoglienti, inclusive, giuste. A Lecce presentato il progetto Back in Town

Si intitola “Back in town – Il ruolo delle relazioni industriali e del dialogo sociale a supporto dell’occupazione e dell’inclusione sociale dei giovani a livello urbano”, il progetto finanziato dalla Direzione Generale ‘Occupazione e Affari Sociali’ della Commissione europea (programma di sostegno al dialogo sociale Socpl, Social prerogative and specific competencies lines) che ha come capofila la Cgil di Lecce e consta di 28 partners europei.

Si tratta di un progetto europeo ambizioso focalizzato sul rapporto tra giovani e città e verrà presentato a Lecce, venerdì 15 dicembre, alle ore 9.00, nella Sala Open Space di Palazzo Carafa, in piazza Sant’Oronzo.

L’obiettivo di Back in Town è quello di rafforzare la capacità degli attori delle relazioni industriali e del dialogo sociale di mettere in atto politiche orientate ai giovani a livello urbano. In particolare nelle città fragili, quelle che vivono l’inverno demografico dovuto all’emigrazione degli under 35, che hanno cioè maggior bisogno prima di trattenere (o comunque di far rientrare a casa) e poi di includere i giovani. Il focus sarà sui neet, i giovani che non studiano e non lavorano, che hanno perso fiducia nel futuro. Un fenomeno che nella sola Puglia riguarda 245mila giovani, ossia il 29,1% degli under 34.

Le dichiarazioni di Valentina Fragassi, Segretario Generale Cgil Lecce

“Le difficoltà di ragazze e ragazzi nell’accedere e restare nel mercato del lavoro determinano da un lato flussi in uscita di giovani qualificati e dall’altro la proliferazione di contratti di lavoro sottopagati e poco dignitosi”, afferma Valentina Fragassi, Segretario Generale di Cgil Lecce. “In Italia il tasso dei Neet, giovani che non studiano, non lavorano e non cercano lavoro, è tra i più elevati d’Europa, con punte del 39% registrate nelle regioni meridionali. In Puglia, secondo i dati Istat, nel 2020 i Neet erano 289mila ossia un terzo dei giovani nella fascia d’età tra 15 e 34 anni. Più in generale un quarto dei giovani europei è a rischio povertà o esclusione sociale. ‘Back in town’ è un progetto promosso da un team multidisciplinare, che nei prossimi due anni analizzerà in che modo parti sociali e attori istituzionali hanno finora sostenuto l’occupazione e l’inclusione giovanile per capire come promuovere politiche attente ai bisogni dei giovani a livello urbano”.

L’organizzazione dei lavori

Dopo i saluti di Valentina Fragassi, Segreteria Generale Cgil Lecce, di Gigia Bucci, segretaria generale della Cgil Puglia, del sindaco del capoluogo salentino, Carlo Salvemini, Stefania Radici, coordinatrice del progetto, presenterà “Back in town”.

I panel di discussione

Dopo i saluti, seguiranno due panel di discussione. Il primo dal titolo “Coesione ed inclusione: il peso dei divari sui giovani” sarà introdotto e moderato da Anna Teselli (Cgil) e prevede gli interventi di Francesco Prota (Università di Bari), Agnieszka Piekutowskai (Università di Bialystock), Luisa Diana (Nidil-Cgil), Christina Theochari (Eka), Sonia Latif (Ccoo Catalunya), Andrea Filippetti (Cnr).

Nel secondo, in programma a partire dalle 11.30 e moderato dal direttore di Collettiva.it Stefano Milani, si parlerà di “Le città, hub di politiche innovative per l’inclusione lavorativa e sociale dei giovani”. Interverranno: Gabriele Pasqui (Politecnico di Milano), Naja Marot (Università di Lubiana), Raquel Gallego (Università autonoma di Barcellona), Natassa Betziou (Gsee), Mojca Žerak (sindacato giovanile Mladi Plus), Anna Fastyn (Opzz), Stefano Minerva, presidente della Provincia di Lecce. La giornata si chiuderà con l’intervista di Milani alla segretaria confederale della Cgil Nazionale, Lara Ghiglione.

Il progetto

Le attività prevedono la conduzione di ricerche desk e sul campo, la messa a punto di strumenti pratici, l’organizzazione di pratiche partecipative per coinvolgere i giovani e la progettazione e realizzazione di formazione per rafforzare e coordinare le pratiche di contrattazione territoriale a livello aziendale, settoriale ed istituzionale utili alla creazione di città a misura di giovane.

Dove seguire Back in Town

Sarà possibile seguire i lavori collegandosi su facebook al seguente link: https://fb.me/e/68JlLnNh9.