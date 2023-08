È festa per tutti! La banda porta musica e gioia al Vito Fazzi di Lecce

Non c’è festa senza la banda. E in occasione dei festeggiamenti per i santi Oronzo, Giusto e Fortunato che ufficialmente hanno inizio nella giornata di oggi, anche se è stata apprezzata l’ouverture di ieri (leggi il programma della festa), la banda si è recata all’ospedale Vito Fazzi di Lecce per portare musica, allegria, conforto e dove possibile un po’ di clima della festa a tutti coloro che si trovano ricoverati in questo momento della loro vita al nosocomio del capoluogo.

La banda ha suonato sia per i degenti che per chi presta servizio all’ospedale salentino, regalando un momento di puro intrattenimento.

Il messaggio è chiaro: in una comunità unità, in una comunità coesa è festa per tutti. Sia per chi stasera farà il giro del centro cittadino che per chi non potrà farlo perché ricoverato. E allora è la festa patronale che si muove, che diventa itinerante, che va proprio da lui, portandogli quello che è il simbolo della festa, quella banda a cui i leccesi sono soliti assistere quando la vedono posizionata in quello scrigno magico che si chiama cassa armonica o quando gira per le strade della città. Buona festa a tutti!