Al via i riti civili per la Festa di Sant’Oronzo, tutte le iniziative

Partono mercoledì 23 agosto le celebrazioni civili per la festa dei Santi patroni di Lecce, Oronzo, Giusto e Fortunato, con un’anteprima che farà da apripista alla tre giorni canonica del 24, 25 e 26 agosto, con un’appendice finale domenica 27.

Si comincia con alcune iniziative in centro, nei quartieri e nelle marine della città. Introdotta durante la pandemia, è entrato a grande richiesta nel programma civile “Quando la banda passò”, il tour della Banda di Taviano che tocca tutti i quartieri della città, inclusi marine e borghi, per portare la festa anche “a domicilio”. Dalle 17.30 i bandisti animeranno, in sequenza, prima Torre Rinalda, poi a seguire Spiaggiabella, Torre Chianca, Frigole per concludere il giro a San Cataldo. Alle 20.30, a Piazzale Cuneo, tutto pronto per “Sant’Oronzo nei quartieri”, una serata di musica e intrattenimento con la cover band di Renato Zero e il sax di Pietro Papadia, a cura dell’associazione Villeggiatura in panchina.

Nel chiostro dell’Antico Seminario, in piazza Duomo, alle 21, protagonista sarà l’Orchestra da camera di Lecce e del Salento che proporrà il concerto “Musica nella natura”, con musiche di Vivaldi e Mozart. Dalla musica da camera alla musica popolare: nell’area mrcatale di Frigole, alle 21.30, si aspetta Sant’Oronzo con il concerto “Core a Sud Est”, mentre, al quartiere San Lazzaro, nella nuova piazzetta Congedo, alle 21, è prevista “Pop 23”, una serata di musica e moda a cura di Opera Prima.

Da mercoledì fino a domenica, sarà attivo nell’area parcheggio dello stadio Via del Mare il Luna Park.

Da giovedì, la festa vera e propria con la novità del ritorno, dopo circa 40 anni di assenza, della galleria di luminarie sul tratto di via Trinchese che va da Piazza Sant’Oronzo a Piazza Mazzini, la riproposizione del suggestivo “giardinetto” con la cassa armonica in piazza Sant’Oronzo, l’intensificazione della presenza delle bande che suoneranno in maniera itinerante nei quartieri e si esibiranno due volte al giorno nella cassa armonica, la conferma del festival pirotecnico con tre batterie di fuochi a conclusione della tre giorni.

Con Lecce Music Fest, la città vivrà tre giorni di concerti con artisti nazionali e locali ad ingresso gratuito in piazza Libertini a ridosso dell’opera fortificata più importante di Puglia, il Castello Carlo V. Interpreti della tradizione folk leccese come Enzo Petrachi, cantanti nazionali del calibro di Clementino e l’affermatissimo protagonista della musica popolare salentina Antonio Castrignanò. Con loro una serie di band, dj e giovani artisti locali. Torna, poi, il cabaret a Porta Rudiae con il “Salent Show – Ridi a Sant’Oronzo” e le serate dedicate al ballo (latino caraibico e swing) a Porta San Biagio. E poi la rassegna teatrale in vernacolo con le compagnie del territorio da quest’anno ai Teatini, il Premio Città di Lecce, le mostre, il festival dedicato ai giovani nella Villa Comunale (25, 26 e 27 agosto).

Per tutti i giorni di festa, dal 24 al 26 agosto, si svolgerà la fiera con le classiche bancarelle lungo il percorso abituale (via Cavallotti, viale Marconi, via XXV Luglio, via Costa e alcuni operatori in viale Lo Re), che coinvolgerà più di 200 operatori, per la quale è stata confermata la scelta ecosostenibile fatta dal 2018 dall’Amministrazione comunale di bandire i gruppi elettrogeni e approvvigionare di energia i commercianti con una apposita infrastruttura elettrica messa a punto dai tecnici del Comune.

Su via Trinchese, nel tratto che costeggia il Teatro Apollo, torna l’anteprima della Fiera di Santa Lucia, dei Presepi e dei pastori, un’esposizione dei lavori artigianali della storica fiera, protagonista del Natale in città, a beneficio dei turisti.

Piazza Mazzini sarà il luogo della festa dedicato specificatamente ai più piccoli con animazione, laboratori e spettacoli per bambini dalle 18 alle 23. La Chiesa della Nova, in via Idomeneo, ospiterà la mostra della cartapesta tipica leccese con accompagnamento musicale, il tutto a cura dell’associazione Italia Nostra (orari di apertura dalle 10.30 alle 13 e dalle 18 alle 22,30), mentre due mostre saranno visitabili alla Tipografia del Commercio in via dei Perroni: la storia della Festa attraverso antichi manifesti custoditi dalla famiglia Buttazzo e “Salviamo il legno d’ulivo” (orari di apertura dalle 10 alle 12 e dalle 18 alle 22.

L’Assessorato alla Cultura ha promosso due iniziative speciali in occasione della Festa dei santi patroni. Dal 24 al 26 agosto chi visiterà la mostra “Realismo capitalista, Banksy: l’arte in assenza di utopie” alle Mura Urbiche potrà partecipare a “Ritratto di famiglia con palloncino. Un racconto e un ritratto live”, l’iniziativa in cui le famiglie con figli potranno essere fotografate davanti al quadro originale dal titolo “La ragazza col palloncino”. Un fotografo inviterà i visitatori della mostra all’interno di un set speciale, allestito per l’occasione, e li renderà partecipi dell’opera e della sua aura, facendoli diventare un prolungamento sentimentale del quadro originale. La costruzione del ritratto diventerà una sorta di quadro nel quadro (si richiede al pubblico un abbigliamento bianco, lo staff fornirà per lo scatto il palloncino rosso a cuore). Sempre dal 24 al 26 agosto, l’ingresso al Must – Museo Storico della Città di Lecce sarà gratuito e si potrà ammirare una statua in cartapesta di Sant’Oronzo.