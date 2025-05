Mobilità degli assegnatari di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, a Lecce pubblicato il bando

Dallo scorso lunedì e fino al prossimo 10 luglio è possibile presentare la domanda per la formazione della graduatoria dei partecipanti al Bando Mobilità degli assegnatari di alloggi del patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) del Comune di Lecce.

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata al Comune di Lecce – Settore Welfare – Ufficio Casa, con le modalità descritte nell’avviso disponibile sul portale del Comune, esclusivamente a mezzo PEC, al seguente indirizzo [email protected], debitamente compilata e sottoscritta, con allegato documento di riconoscimento in corso di validità, pena l’esclusione dalla graduatoria.

Possono presentare domanda di partecipazione solo i regolari assegnatari di alloggi di ERP di proprietà comunale o di proprietà di Arca Sud Salento.

<La mobilità è rivolta a coloro che risultano essere regolari componenti del nucleo familiare dell’assegnatario, come definito dalla Legge Regionale n. 10 del 2024 – spiega l’assessore al Welfare, Andrea Guido. La graduatoria di coloro che richiedono la mobilità viene formulata sulla base dei punteggi attribuiti e dovuti alla presenza di particolari situazioni come il sottoutilizzo o il sovrautilizzo dell’alloggio, la necessità di avvicinamento al luogo di lavoro, cura e/o assistenza con mobilità in altro quartiere, la presenza nel nucleo di cittadini portatori di disabilità o anziani o la necessità di dare soluzione a particolari condizioni di disagio abitativo o sociale.

Questo bando era atteso da tempo e oggi sono soddisfatto per l’obiettivo raggiunto. Non ce l’avrei fatta senza il sostegno e l’impegno del personale dell’Ufficio Casa, il supporto dei sindacati e la disponibilità di Arca Sud. Va considerato, però – conclude Guido – che non concorrono a formare il punteggio le condizioni personali di disagio relative a persone che non siano stabili componenti del nucleo familiare assegnatario (ospiti e persone in attesa di ampliamento) o in caso di sovraffollamento a seguito di entrata nel nucleo familiare di persone in attesa di essere autorizzate all’ampliamento, oppure di ospiti>.