‘Biancata’ storica, 5 giorni di calma piatta nei mari del Salento

Da domenica pomeriggio ad oggi e fino a dopodomani l’Adriatico meridionale e il canale d’Otranto offrono uno spettacolo meraviglioso. Il mare è praticamente un lago, l’ideale per passeggiate in barca o lunghi bagni.

In Salento la chiamano biancata, perché nelle prime ore del giorno e verso sera, il colore dell’acqua assume un aspetto insolito, chiaro e candido. Talvolta non si riesce a percepire visivamente la linea dell’orizzonte e mare e cielo si confondono.

Caronte, l’ondata di caldo eccezionale, porta anche a questo e l’assenza di ventilazione unitamente alle temperature tropicali sta creando una serie di disagi e preoccupazioni, anche perché per tutta questa settimana e anche oltre le temperature massime difficilmente scenderanno sotto i 36 gradi, mentre le minime prefigurano notti calde e difficili da trascorrere serenamente.

Per chi ha il mare vicino però, o per chi in questi giorni ha preso le ferie, è il tempo ideale. Anche perché giugno per quanto caldo non presenta mai quei volumi di affollamento tipici del mese di agosto, quando in vacanza ci vanno tutti, indipendentemente dalle condizioni meteo.