Libri e tanti laboratori: a Lecce apre OgniBene, la Biblioteca civica degli Agostiniani

Apre il 20 marzo OgniBene, la nuova biblioteca civica degli Agostiniani, con un open day di presentazione di tutte le attività. A darne notizia è il primo cittadino di Lecce Carlo Salvemini.

L’apertura della Biblioteca in Viale De Pietro è possibile grazie ai fondi POR-FSE della Regione Puglia nell’ambito del progetto “Community Library”.

“Il bando regionale per le Community Library – dice il sindaco del capoluogo salentino – è stato il primo al quale abbiamo partecipato appena insediati nel 2017, decisi a raggiungere un obiettivo strategico: dotare Lecce – una città che ospitava già diverse biblioteche di consultazione – di una biblioteca di comunità. Un servizio pubblico necessario e fondamentale che il nostro Comune ancora non erogava ai propri cittadini”.

Il nome scelto per la biblioteca non è, ovviamente casuale. Si tratta infatti di una scelta in linea con la storia del luogo – nel complesso, è presente la Chiesa di Santa Maria di Ogni Bene e il giardino di Ogni Bene – e con gli obiettivi della biblioteca: assicurare benessere ai cittadini che la frequenteranno, grazie a momenti di lettura, di studio, di creatività, di gioco, di svago, di ricerca, di sperimentazioni digitali.

“Sarà – continua il sindaco – molto più che una classica biblioteca. Sarà un servizio pubblico teso a migliorare la qualità della vita della comunità.

La biblioteca e le attività

Co-finanziata con 740 mila euro di fondi POR-FSE della Regione Puglia nell’ambito del progetto “Community Library”, la Biblioteca OgniBene è nata attraverso un processo partecipativo che ha visto coinvolti circa 200 adulti e 50 bambini con idee e proposte, che sono diventate la struttura portante del progetto.

Concepito come un luogo più per le persone che per i libri, lo spazio è articolato in “ambienti”, alcuni destinati allo studio e alla concentrazione, altri allo stare insieme e al gioco, che ha un ruolo strategico nella socializzazione. Ci sono, all’interno, due postazioni di videogioco fisse dove potranno sfidarsi genitori e figli e un’area per il gioco fisico con tappetini, tavoli e tavolini, mentre all’esterno è presente una scacchiera a dimensione umana.

È presente, poi, un’officina digitale e due postazioni multimediali interattive. Dopo l’inaugurazione, saranno organizzate cacce al tesoro, laboratori, percorsi ed iniziative in collaborazione con la rete di associazioni creatasi per Lecce Città del Libro. Ma il cuore delle attività saranno soprattutto i laboratori, che faciliteranno l’incontro fra generazioni diverse, come quello per creare un’orchestra multiculturale di bambini, per produrre videogiochi, una banca del tempo per scambiare conoscenze con gli adulti e gli anziani, sessioni di Coderdojo, spettacoli, merende con gli artisti, corsi di cucina con i nonni e molto altro. Verrà attivato anche un servizio prestito dei giochi per le fasce più deboli e un punto di donazione dei giocattoli che non si usano più.

Il taglio del nastro con il sindaco Carlo Salvemini, la giunta e le autorità è previsto alle ore 10 di domenica 20 marzo e la biblioteca sarà aperta fino alle 20 con un programma di attività che saranno rese note a breve.