Un’escursione su due ruote tra le campagne del Parco Paduli, a San Cassiano va in scena il Bike Italia Day

Il Comune di San Cassiano aderisce al Bike Italia Day, una pedalata festosa, in contemporanea nelle città e nei paesi d’Italia che hanno aderito all’iniziativa della celebrazione della Giornata Mondiale della Bicicletta.

L’appuntamento, organizzato anche per promuovere il territorio dell’Unione dei Comuni Terre di Mezzo, è in programma mercoledì 2 giugno, alle ore 16. Il punto di partenza è stato fissato in piazza Cito. Da qui partirà una biciclettata che si concluderà nell’Uliveto pubblico del Parco Paduli.

Dall’Uliveto pubblico si potrà optare per un’escursione tra le campagne del Parco Paduli insieme a una guida ambientale escursionistica, tra i sentieri di muretti a secco, dove ruderi dell’antica cultura contadina incontrano una vegetazione energica, nel pieno delle fioriture e dei profumi intensi della primavera inoltrata (prenotazione obbligatoria, con un minimo di 5 partecipanti, durata circa un’ora e trenta minuti e un piccolo contributo di partecipazione info al 3775341053).

È in programma anche un’escursione in mountan bike insieme al Marra Team Bike San Cassiano nel Parco dei Paduli in un percorso di difficoltà media di circa 20 Km (info al 320 2795095).

“Abbiamo deciso con grande entusiasmo di partecipare alle celebrazioni per esaltare l’impatto positivo della bicicletta sulla vita di tutti – commenta Roberto De Giorgi, assessore allo Sport, Spettacoli e Cultura del Comune di San Cassiano. Dopo aver organizzato lo scorso anno in piazza Cito la manifestazione ‘San Cassiano… La Bellezza in Bicicletta’, questa volta abbiamo aderito al programma dei festeggiamenti promossi da Bikeitalia.it per coinvolgere sia chi già conosce i vantaggi di questo mezzo magico sia chi non li conosce ancora. Ringrazio le associazioni Abitare i Paduli, la nascente Marra Team Bike San Cassiano, la locale Protezione Civile e tutti i volontari impegnati per la riuscita della manifestazione. Un buon divertimento a tutti i partecipanti”.