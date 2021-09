Più di 4mila passeggeri sulle navette e 70mila noleggi di monopattini. A Lecce la mobilità è sempre più sostenibile

Archiviata l’estate è tempo di tracciare un bilancio per capire come è cambiato il comportamento di leccesi e non sul tema della mobilità, o meglio delle “alternative” proposte per convincere gli automobilisti a lasciare la macchina e spostarsi in città usando gli altri mezzi offerti. A tirare le somme dei mesi di luglio e agosto è l’assessore Marco De Matteis.

Numeri alla mano sono 4.157 gli utenti che hanno utilizzato il servizio park & ride da Foro Boario e Settelacquare. Il dato, fornito da Sgm, conferma il buon funzionamento del servizio che offre la possibilità di parcheggiare in una delle due aree di sosta comunali e di beneficiare una navetta per il centro con corse ogni 15 minuti. Una abitudine, da incoraggiare ulteriormente, che comincia a farsi strada tra gli automobilisti stanchi di dover cercare a lungo, spesso anche senza riuscirci, un parcheggio in centro. Nel dettaglio, i passeggeri saliti al Foro Boario sono stati 587 nel mese di luglio e 2023 ad agosto. Da Settelacquare 532 a luglio e 1015 ad agosto.

Grande successo anche per i mezzi di mobilità elettrica in sharing, sempre più noleggiati per raggiungere il centro e muoversi tra i quartieri. Nel periodo estivo (luglio-agosto) i monopattini elettrici forniti da Bit Mobility e Reby hanno fatto registrare 69.347 noleggi. Anche in questo caso, i numeri permettono di scattare una fotografia dei comportamenti degli utilizzatori: sono diminuiti i noleggi nelle ore serali e notturne, rispetto all’estate 2020. Ultimamente, insomma, si usa il monopattino per spostarsi sempre più per lavoro, acquisti, visite e sempre meno per svago.

Le biciclette elettriche con il sistema di float sharing sono state noleggiate circa 700 volte nei mesi di luglio e agosto. Gli scooter elettrici, ultima novità introdotta dal 13 agosto sono circa 700.

«Le nuove abitudini legate all’introduzione delle alternative all’automobile si stanno facendo strada tra i leccesi e tra quanti raggiungono la città per lavoro, visita o svago – ha dichiarato l’assessore alla Mobilità sostenibile Marco De Matteis – dai servizi navetta, che occorre ancor più promuovere e divulgare, perché comodi e pratici, ai servizi sharing, all’utilizzo di monopattini privati, che cresce sempre più ed è un fatto positivo in termini di riduzione delle auto e delle moto in circolazione. Anche a Lecce, come le altre città italiane ed europee, le abitudini di mobilità cominciano a cambiare nel segno di una maggiore sostenibilità ed è un cambiamento che occorre incoraggiare».