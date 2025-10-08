I Giardini della Carità e “Il Bingo della Felicità”. L’azzardo non è il gioco-Il gioco non è l’azzardo

Venerdì 10 ottobre Caritas Idruntina propone una speciale serata all’interno del percorso dei “Giardini della Carità”, incontri inseriti nel progetto 8per1000 “Presi a Cuore” e voluti nei giardini delle opere Segno realizzate da Caritas nel territorio della diocesi di Otranto. Dopo il primo incontro a Poggiardo, presso la Casa della Carità, con Padre Antonio Loffredo, venerdì 10 ottobre ci si ritrova nel giardino della mensa Buon Pastore a Galatina con un tema che si inserisce all’interno della progettazione nazionale di Caritas Italiana, “Vince chi smette” per l’animazione territoriale contro il gioco d’azzardo e la ludopatia.

Il giardino della Carità di venerdì 10 ottobre a Galatina propone un’esperienza ludosofica e terapeutica curata da Ada Fiore e la sua Industria Filosofica per riscoprire sé stessi attraverso il gioco. Il “Bingo della Felicità” non è un gioco d’azzardo, ma un’esperienza ludosofica e terapeutica di consapevolezza destinata a conoscere se stessi .

Nasce all’interno di un percorso laboratoriale dedicato a persone che hanno affrontato la dipendenza dal gioco, per restituire al termine “gioco” il suo significato più autentico: uno spazio di incontro, libertà e pensiero.

Il tabellone, composto da novanta caselle, raccoglie parole e frasi nate dalle riflessioni dei partecipanti ai laboratori: frammenti di vissuti, conquiste, nuovi inizi. Ogni numero estratto corrisponde a un pezzo di storia, una tappa del cammino interiore di chi ha scelto di tornare a giocare con la vita – e non contro di essa.

“Oggi riesco a immaginare una vita senza ansia.”

“Ho trovato la forza che credevo impossibile.”

“Mi sono liberato dal peso che mi teneva prigioniero.”

Il Bingo della Felicità è un gioco ludosofico quindi, che unisce riflessione e leggerezza.

Ogni combinazione di numeri genera una frase che invita alla consapevolezza, alla condivisione e alla rinascita.

Il caso, in questa prospettiva diventa pretesto per pensare: per guardarsi dentro, per riconoscere la propria felicità, per scoprire che anche dietro le ferite può nascere luce.

“Oggi il gioco è intorno a ciò che avevo perso, e ora ritrovato.”

Questo appuntamento rappresenta una prima iniziativa organizzata da Caritas Idruntina conil progetto Gioco ergo Sum di Industria Filosofica della prof.ssa Ada Fiore e Asl Lecce-Serd e si inserisce in un percorso di educazione alla felicità, alla consapevolezza e alla responsabilità sociale, con l’obiettivo di contrastare la cultura dell’azzardo e favorire esperienze di gioco sane, simboliche e relazionali.

Il Bingo della Felicità sarà sperimentato per la prima volta venerdì 10 ottobre alle ore 19.30 presso il giardino della mensa Buon Pastore viale Carlo Alberto Dalla Chiesa di – Galatina

L’incontro sarà aperto alla cittadinanza, agli operatori sociali, educatori e professionisti che desiderano conoscere nuove forme di gioco educativo e terapeutico.