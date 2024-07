Lecce alle prese con blatte e topi, Comune e Acquedotto Pugliese insieme per trovare la soluzione

L’estate a Lecce si sta caratterizzata non solo per il caldo, ma anche da un’annosa problematica: la presenza di blatte e topi, soprattutto nel cuore del centro storico. Di fronte alle numerose segnalazioni da parte dei cittadini, l’Amministrazione comunale ha voluto fare chiarezza sulla situazione e sulle azioni messe in campo per risolvere il problema.

L’Assessore all’Igiene e all’Ambiente, Severo Martini, ha spiegato che il Comune, tramite una ditta specializzata, effettua regolarmente interventi di deblattizzazione nelle caditoie e nelle bocche di lupo. Tuttavia, il problema principale risiede nella rete fognaria nera, di competenza dell’Acquedotto Pugliese , da cui provengono la maggior parte delle blatte.

Grazie alla collaborazione con AQP, è stato organizzato un intervento congiunto a luglio per una deblattizzazione straordinaria della rete fognaria nel centro storico. Inoltre, è stata richiesta una sigillatura accurata dei tombini per evitare che i resti delle blatte finiscano in strada.

Per quanto riguarda i topi, l’Assessore Martini ha precisato che la derattizzazione viene effettuata secondo le normative vigenti, mediante il posizionamento di erogatori di esche. Tuttavia, l’aumento indiscriminato di questi erogatori non è la soluzione, in quanto potrebbero attirare ulteriormente i roditori.

Il problema dei topi è legato anche allo stato di alcuni immobili dismessi e alle condizioni igienico-sanitarie di alcune abitazioni, che offrono rifugio e cibo a questi animali.

L’Amministrazione comunale invita i cittadini a collaborare, adottando alcuni semplici accorgimenti, come quello di evitare di lasciare i sacchi dell’immondizia a terra e differenziare correttamente i rifiuti.

A ogni modo, si potranno comunicare ad Aqp eventuali problemi legati alla presenza di blatte nella rete fognaria, chiamando il numero verde 800735735.