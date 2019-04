Eleonora Marsella “Dalla parte dei più deboli”, la blogger magliese dona gli incassi del suo ultimo libro

Chi dice che non di cultura non si vive? Non sarebbe d’accordo Eleonora Marsella che, invece, di cultura ci vive e come. E ci fa anche beneficenza. È uscita da poco, lo scorso 23 marzo, l’antologia Social NetBook – I dieci volti della tecnologia, curata dalla blogger di Maglie che ha deciso, ancora una volta, di donare i ricavi all’associazione del suo comune di origine “Dalla parte dei più deboli” di Sandro Barone, con sede a Muro Leccese.

Chi è Eleonora Marsella, blogger per professione

Classe 1992, salentina doc, studia tra Lecce e Roma, specializzandosi in informazione, editoria e giornalismo. Appena 26enne, “legge, parla e scrive da sempre”: dal giornale scolastico al blog, alla radio, si lancia nel mondo della cultura. Senza premeditazione alcuna, diventa agente letterario e prende parte eventi in moltissime città. Quasi come risultato condensato delle sue esperienze, nascono i 10 racconti a tema tecnologico da lei curati.

Social NetBook – I dieci volti della tecnologia

Edito da una casa editrice giovane, come la blogger, la Pav edizioni propone l’antologia che “funziona anche per i lettori più pigri, anche se questo è un mito da sfatare”, racconta Eleonora. Una raccolta di 10 racconti scritti da autori che segue e da lei curata: in comune il tema, nell’era del 2.0. La trafila da seguire è lunga e complessa ma lei si fa due conti in tasca e, tolte tutte le altre percentuali, decide di donare il suo 10% di guadagni all’associazione “Dalla parte dei più deboli”.

La cultura sta “Dalla parte dei più deboli”

A quanto pare, non solo si vive di cultura, ma ci si può fare anche beneficenza. E a trarne beneficio saranno le famiglie che l’associazione aiuta. I volontari aiutano “famiglie Salentine indigenti con alimenti e indumenti” e questa spinta della blogger di Maglie non può che far bene alla solidarietà salentina.