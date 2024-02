Il centro storico di Ruffano per una settimana si trasforma nel “Borgo degli innamorati”

La meraviglia dell’amore in tutte le sue forme trova dimora nel centro storico di Ruffano.

Le piazze e i vicoli del borgo antico ruffanese, già protagonista di eventi di grande richiamo come “Cortili Aperti” e “Incanto di Natale”, si colorano di rosso, si accendono di passione: è febbraio, il mese di San Valentino!

Anche quest’anno, su iniziativa dell’assessore alla Cultura Pamela Daniele, Ruffano è il “Borgo degli Innamorati”. Quel posto magico dove passeggiare mano nella mano e scambiarsi effusioni, sguardi complici, parole dolci e promesse d’eternità.

Un’esplosione di romanticismo che colorerà la suggestiva cornice del centro da domenica 11 a domenica 25 febbraio.

La musica in filodiffusione accompagnerà tutte le sere i visitatori, con canzoni d’amore che faranno da sottofondo alle camminate tra le imperdibili attrazioni a tema.

Sarà un tripudio di cuori, di luminarie, di “installazioni amorose”, con l’immancabile “angolo del bacio”, dove ognuno potrà scattare un selfie con la persona che ama di più.

Ad arricchire l’iniziativa, gli appuntamenti musicali, quello con il mercatino dell’artigianato “Love’n’Made” e l’attesissimo Raduno del Bacio.

Il programma

Mercoledì 14 febbraio, giorno di San Valentino, sarà il giorno del Raduno del Bacio: la magia della serata sarà arricchita dalle note del sassofonista Alberto Cavallo.

Domenica 18 febbraio sarà la volta del mercatino “Love’n’Made”, con la musica di due band: la S’ignori Club Band,che si esibirà in uno speciale tributo ai Beatles, e Papa Nuccio in duo acustico, in un estratto di una super big band di musica reggae e rock steady.

“L’appuntamento con San Valentino resta un punto fermo del nostro calendario di eventi culturali. Un momento che riproponiamo con entusiasmo, rinnovandolo con tante sorprese e novità. Sono convinta che anche quest’anno il Borgo degli Innamorati a Ruffano farà battere forte il cuore delle coppie e di tutti i visitatori”, ha affermato l’Assessore Daniele.

Aggiunge il Sindaco Antonio Cavallo: “Il San Valentino a Ruffano è ormai un must, un evento attesissimo anche dai paesi limitrofi da dove, per l’occasione, accogliamo centinaia di persone. La cosa che di più ci rende orgogliosi è continuare a celebrare la bellezza del nostro centro storico in nome di un sentimento unico ed insostituibile, come l’amore”.