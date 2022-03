Borgo San Nicola celebra la Dedicazione della nuova chiesa, presente anche l’Arcivescovo Seccia

Si celebrerà domenica 13 marzo la Dedicazione della nuova chiesta a Borgo San Nicola di Lecce, alla presenza dell’Arcivescovo Michele Seccia. Un momento atteso da 3 anni dalla comunità di San Nicola di Mira, guidata dal parroco don Giovanni Buttazzo.

La struttura, la cui costruzione è iniziata lo scorso 6 ottobre 2019, si presenta comun piccolo gioiello alla periferia di Lecce nord. All’interno trovano spazio opere in pietra leccese, come l’altare, l’ambone, il fonte battesimale e il tabernacolo. A fare da cornice all’abside un affresco digitale del compianto Amerigo Mazzotta, che rappresenta il popolo di Dio radunato in assemblea ai piedi della croce, sotto la quale è raffigurato il patrono della comunità parrocchiale, Nicola di Myra. Tante le maestranze salentine che hanno collaborato alla realizzazione delle opere d’arte.

Nei giorni successivi, il prossimo 27 marzo, IV domenica di Quaresima, è stata fissata la celebrazione presieduta dall’arcivescovo per l’avvicendamento alla guida della comunità tra don Giovanni e il nuovo parroco don Cosimo Marullo.

La celebrazione della Dedicazione della nuova chiesa parrocchiale verrà trasmessa in diretta Fb sulla pagina di Portalecce.