La Asl di Lecce riceve dalla Regione Puglia l’accreditamento della Breast Unit

L’Azienda Sanitaria Locale di Lecce ha ricevuto dalla Regione Puglia l’accreditamento per la Breast Unit, un percorso unitario e multidisciplinare per la cura del tumore alla mammella, regolato da specifiche linee guida nazionali e internazionali. La Breast Unit rappresenta una nuova opportunità di organizzazione delle cure e dell’assistenza, che va dal protocollo per la diagnosi precoce, agli approfondimenti diagnostici, alla riabilitazione post-operatoria, fisica e psicologica, ai controlli periodici successivi (follow-up). Impegna professionisti di diverse specialità, garantendo un percorso diagnostico-terapeutico appropriato in cui le decisioni sono assunte in maniera collegiale con l’obiettivo di ottenere i risultati migliori in termini di diagnosi, terapia, controllo della malattia e qualità di vita del paziente.

“Questo accreditamento ci consente di superare la frammentarietà dei percorsi di cura e di garantire un percorso unico, coordinato, condiviso e continuativo – ha dichiarato Nicola Di Renzo Direttore del Dipartimento di Ematologia e Oncologia – puntiamo inoltre ad aumentare la tempestività della diagnosi e a costruire un percorso sicuro e appropriato durante tutto l’iter diagnostico, chirurgico e terapeutico”.

Una presa in carico totale quindi che prevede inoltre l’empowerment dei/delle pazienti e un’alleanza terapeutica in grado di abbattere il ricorso alle cure fuori Regione.

Ogni Paziente è seguito da un’equipe multidisciplinare composta da specialisti di: Radiologia Senologica, Anatomia Patologica, Chirurgia Generale, Chirurgia Plastica, Oncologia, Radioterapia, Ambulatorio Oncologia Genetica, Medicina Nucleare, Servizio Psicologia e Case manager (punto di riferimento per il/la paziente dal momento dell’accesso in Breast Unit).

Tutte le sedi di erogazione dei servizi e delle prestazioni nei quali viene formulata una diagnosi presunta o certa di tumore alla mammella sono definiti ‘porte di accesso’ alla Breast Unit. Il cittadino/a che, sul territorio dell’Asl Lecce si rivolge a una delle «porte d’accesso» e riceve una diagnosi sospetta o accertata di tumore della mammella, ha in questo modo la garanzia di essere inviato alla Breast Unit per la presa in caricoSi accede attraverso il proprio Medico di Medicina generale, il Centro di orientamento oncologico e i Reparti di Chirurgia, Oncologia e Radiologia della ASL o altro specialista che intercetti un sospetto tumore.