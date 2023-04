“Vota Loredana”, a Brindisi scende in campo il Partito della Banana (di Mandrake)

Colpo di scena a pochi giorni dalle elezioni amministrative in programma domenica 14 e lunedì 15 maggio. Tra i comuni chiamati alle urne per scegliere chi siederà sulla poltrona più alta del palazzo di città c’è anche Brindisi, dove a contendersi la fascia tricolore saranno 4 candidati che si sono presentati ai nastri di partenza per conquistare a suon di promesse e programmi i voti degli elettori.

Solo che, quando la campagna elettorale sembrava ormai alle battute finali, è spuntata un’altra aspirante consigliera comunale: è Loredana, del partito della banana. Ad annunciare la sua volontà di entrare in politica è un manifesto “6×3”, un enorme cartellone colorato che si affaccia tra via Montebello e via Appia.

Loredana – rossetto rosso, sigaretta elettronica in mano e camicia di pelle – non è un volto sconosciuto. Anzi, la sua ‘popolarità’ ha superato i confini della città grazie Giuseppe Ninno, influencer da migliaia di follower sui social, che l’ha resta famosa, famosissima. Fa parte, infatti, del gruppo di mamme della classe di Giuseppe, il bambino della serie “Imbarazzi” di cui Mandrake racconta le avventure quotidiane tra mamma Maria, la scuola e i compagni di classe.

Chi ha imparato a conoscere i personaggi usciti dalla testa e dalla penna del comico messapico non poteva aspettarsi un semplice santino per annunciare la candidatura dell’aspirante consigliera, ma qualcosa in grande. Da qui, il manifesto con un claim che sicuramente ‘convincerà’ di elettori a presentarsi in massa all’appuntamento di domenica e lunedì. «Tu dici Banana ed è subito Loredana», si legge sul tabellone. Gli indecisi, invece, saranno invogliati dalla foto della signora che, per i più distratti, aveva anticipato la sua candidatura nel famoso “gruppo mamme” su whatsapp.

Promesse irrealizzabili (il partito della banana si occuperà di aiutare i giovani, di trovare lavoro ai giovani, di far crescere strutture per i giovani) ed una preparazione politica quantomeno discutibile, completano il quadro. Non c’è partita, insomma… o forse la vittoria dell’aspirante consigliera comunala non è poi così scontata visto che, nella nota vocale, anche altre mamme hanno fatto sapere di avere qualcuno in campo: il nipote di 10 anni di una mamma e il marito defunto di un’altra. Nonna ‘Ncetta e Graziella hanno già espresso la loro preferenza, chissà cosa accadrà quando si dovrà mettere una croce nel chiuso delle urne..

Ovviamente, si tratta di uno scherzo, che come tutti i post/video di Ninno, re del web, ha avuto il merito di strappare un sorriso. Anzi, una risata di gusto, gusto banana…naturalmente.