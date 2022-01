Cambio del Comando al Distaccamento Aeronautico di Otranto, Bruno Centonze prende il posto di Francesco Ferente

Nella giornata di ieri, martedì 18 gennaio 2022 si è svolta, la cerimonia di avvicendamento alla guida del Distaccamento Aeronautico di Otranto tra il Tenente Colonnello Francesco Ferente e il Tenente Colonnello Bruno Centonze.

All’evento, organizzato nel rispetto delle misure di contenimento previste per l’emergenza COVID-19 e presieduto dal Vice Comandante delle Scuole dell’AM/3^ Regione Aerea di Bari Generale di Brigata Romeo Paternò, hanno partecipato Autorità militari, civili e religiose del territorio, tra le quali S.E. Monsignor Donato Negro, Arcivescovo di Otranto; il Sindaco Pierpaolo Cariddi e il Colonnello Filippo Nannelli, Comandante della Scuola di Volo Internazionale di Galatina

Nel suo discorso di commiato, Ferente, dopo sette anni e mezzo alla guida della Distaccamento, ha ripercorso l’intenso periodo trascorso sottolineando che durante il suo periodo di comando: ” Ho sempre anteposto l’essere all’apparire, privilegiando la concretezza e soprattutto i rapporti umani, compiendo il proprio dovere, accompagnato sempre da una giusta dose di umanità, buon senso ed educazione ”

Dopo la lettura dell’Ordine del Giorno, ha preso la parola Centonze, comandante subentrante che, nel corso del suo intervento ha sottolineato che “Ci aspettano grandi sfide, e noi sapremo coglierle e vincerle anche in questo momento storico non facile, come quello che stiamo vivendo”.

Il Generale Paternò ha rimarcato che: “Il cambio al vertice di un Reparto rappresenta un evento fisiologico nella sua vita. Con esso, infatti, si prosegue nel solco della continuità della condivisione dei valori e degli ideali che rappresentano le fondamenta su cui si basa la nostra Forza Armata. Contemporaneamente viene assicurata nuova linfa ed energia, frutto delle diverse esperienze dei Comandanti che si avvicendano, accrescendo, così, il patrimonio di professionalità del personale e dando spazio a nuove idee, che alimentano la dinamicità e la crescita del Reparto chiamato quotidianamente a rispondere a nuove sfide”.

Infine ha rivolto un augurio al Tenente Colonnello Centonze: “Nella tua azione di comando potrai contare sull’incondizionato supporto del Comando delle Scuole e sul sostegno di tutta la Forza Armata. Sono altrettanto certo che potrai fare affidamento sulla partecipazione generosa e capace di tutto il personale”.

Il Distaccamento Aeronautico

Il Distaccamento Aeronautico nasce il 1° luglio 2012 a seguito dei provvedimenti di riordino adottati dall’Aeronautica Militare, è un Ente di nuova costituzione derivante dalla riorganizzazione del 32° Gruppo Radar in 136^ Squadriglia Radar Remota.

Oggi, alla luce del nuovo assetto organizzativo delle Forze Armate, dipende dal Comando delle Scuole dell’Aeronautica Militare/3^ Regione Aerea.

La missione assegnata è quella di provvedere alle azioni di competenza concernenti la normativa per la gestione degli organismi che espletano, nell’ambito dell’Amministrazione Difesa, attivita’ di protezione sociale a favore degli appartenenti alle Forze Armate ed ai loro familiari e contestualmente assicurare il supporto logistico-amministrativo alla 136^ Squadriglia Radar Remota di Otranto.