“Il bullo, la vittima e il gruppo”, il seminario di formazione di Unicel all’Open space del Comune di Lecce

Il tema bullismo è sempre più centrale in questi giorni e a sensibilizzare giovani e famiglie ci pensa l’Unione Casalinghe Lavoratrici Europee. L’appuntamento contro disagi e violenze è per il 3 maggio alle ore 18, nella sala “Open space” del Comune di Lecce.

“Il bullo, la vittima e il gruppo: scenari e prospettive di prevenzione e recupero” è il titolo dell’incontro-dibattito di due ore moderato dal Prof. Cosimo Loré. È un seminario di formazione e questo vuole fare: formare e informare. L’Uni.c.e.l. si fa carico di un tema delicato e di grande responsabilità e lo fa grazie al bando per la promozione e formazione del volontariato.

L’incontro affronta dinamiche che si mescolano e che traggono spunto da eventi concreti, che interessano anche la società locale. L’obiettivo è quello di parlare ai più giovani e alle loro famiglie per far fronte ad un problema molto sentito dalle nuove generazioni, ma non solo. E i genitori e il mondo della scuola non poteva che essere il pubblico ideale per parlare di bullismo.

I saluti istituzionali sono affidati a Maria Lucia Cillo, Presidente nazionale Uni.c.e.l., a Stefano Minerva, Presidente della Provincia di Lecce, a Ennio Mario Sodano, Commissario Straordinario del Comune di Lecce e a Luigi Conte, Presidente CSVSalento. A seguire gli interventi di psicologi, pedagogisti e avvocati che faranno un’analisi di un fenomeno tanto complesso quanto presente.

“Mi auguro che dare un contributo come associazione di volontariato in un quadro tanto delicato”, dichiara Maria Lucia Cillo, Presidente nazionale Uni.c.e.l. “Quello che ci spinge è la soddisfazione di ciò che facciamo per aiutare il prossimo. In questo senso, l’iniziativa non è la prima che ci vede impegnati in tematiche così sensibili. Ci occupiamo già della situazione delle donne, di stalking e adesso anche di bullismo”.

L’appuntamento, che vede il patrocinio del Comune di Lecce e della Provincia è per Venerdì 3 maggio, ore 18, nella sala “Open space”.