Buoni spesa, boom di richieste nel primo giorno: al Comune di Lecce 1055 domande

La prima giornata di richiesta dei buoni spesa si è chiusa con 1055 istanze complete ricevute dal Comune di Lecce. Primo giorno di boom, quindi, per accedere ai 566mila euro stanziati dalla Protezione Civile a Palazzo Carafa, da convertire in Buoni Spesa per l’acquisto di beni di prima necessità e destinati alle famiglie che si trovano in grave difficoltà a causa degli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus – COVID 19.

Le istanze, sono pervenute sia su Whatsapp – al numero 335.1825275 – sia attraverso il numero verde 800.270850 attivato dal Comune.

“Si tratta di un dato importante – commenta il vicesindaco Delli Noci – perché la procedura messa in campo ci ha permesso di evitare che oggi 1055 persone fossero costrette ad uscire dalle proprie case per recarsi negli uffici comunali. Abbiamo evitato che si creassero assembramenti che rappresentano un rischio per la nostra salute. Siamo al lavoro, tutti, per fare in modo che la parte più fragile della nostra comunità ottenga questi aiuti attraverso un processo snello, semplice e sicuro. Ciascuno sta facendo la sua parte, da giorni oramai. Grazie ai miei concittadini per la pazienza con la quale hanno atteso in linea il proprio turno e grazie all’azienda Transcom e agli operatori per la loro professionalità e l’ottimo servizio offerto.