Buoni spesa, al Comune di Lecce richieste anche su Whatsapp: scarica il modulo

I requisiti

Per avanzare a propria domanda è necessario essere residente nel Comune di Lecce e non avere disponibilità economiche per soddisfare le primarie esigenze della famiglia, nonché non beneficiare di RdC, Rei, Naspi e/o altri ammortizzatori sociali, quali ad. es. cassa integrazione, o altre misure di sostegno al reddito (quali, ad esempio, REI, pensioni sociali e di invalidità, Reddito di Dignità, ecc.), per un importo mensile uguale o superiore a € 500,00 (il requisito deve essere posseduto da ciascun componente del nucleo familiare) oppure se beneficiari detto sostegno risulta sospeso.

La condizione lavorativa da dichiarare per ciascuno dei componenti il nucleo familiare:

– Essere occupato in attività non essenziale sospesa in conformità con il DPCM dell’11 marzo 2020 ed in conformità con il DPCM del 22 marzo 2020, con privazione dello stipendio e/o di qualsiasi reddito;

– Essere inoccupato o disoccupato.

Le modalità

La richiesta di accesso al beneficio deve essere redatta esclusivamente secondo il modulo qui allegato (CLICCA-E-SCARICA) e si può presentare attraverso le seguenti modalità:

l’istanza deve essere compilata dettagliatamente in ogni sua parte, debitamente sottoscritta, corredata dalla copia del documento di identità del dichiarante in corso di validità, ed inoltrata esclusivamente tramite il servizio Whatsapp del Contact Center Emergenza Covid19, servizio attivato a tal fine dal Comune di Lecce.

L’attivazione del servizio Whatsapp ha la finalità di evitare che il cittadino si debba recare presso gli uffici del Comune per la consegna e la protocollazione della domanda.

Il servizio Contact Center Emergenza Covid19 permette di inoltrare la domanda nel modo seguente:

il cittadino invia, in allegato ad un messaggio Whatsapp al numero attivato dal Comune di Lecce per l’Emergenza Covid-19: 335-1825275, l’istanza compilata e sottoscritta unitamente alla copia del documento di identità, acquisiti mediante fotografia scattata dal proprio smartphone.

Il servizio Whatsapp è attivo 24 ore su 24 ore, 7 gg su 7 gg e garantisce la risposta all’utente dal lunedì al venerdì dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 15:30 alle 17:30.