Covid-19, via le mascherine in zona bianca. Da domani niente obbligo all’aperto

Mancano poche ore alla caduta dell’obbligo di indossare la mascherina nei luoghi aperti, misura in vigore da moltissimo tempo ormai, per fare fronte al contagio da Covid-19 che nei mesi precedenti aveva un andamento molto più preoccupante. Sono proprio i numeri a permettere un allentamento generale delle restrizioni, ormai ridotte al minimo grazie alle regole osservate nei mesi invernali e ad una campagna vaccinale che ha accelerato tra maggio e giugno, raggiungendo almeno il 50% della popolazione con la prima dose.

Dal 28 giugno, domani, l’Italia sarà tutta in zona bianca ed è proprio in zona bianca che cade l’obbligo della mascherina all’aperto, salvo alcuni casi. Rimane l’obbligo di mascherina, infatti, in presenza di persone immunodepresse, nelle aree all’aperto degli ospedali e delle strutture sanitarie, in situazione di assembramenti e dove non si può mantenere l’adeguato distanziamento sociale. Anche se l’obbligo cade, bisogna sempre portare la mascherina, pronta per essere indossata in una delle precedenti eventualità. Resta, ovviamente, l’obbligo di indossare la mascherina al chiuso.

Resta quindi l’obbligo di indossare la mascherina in luoghi come negozi, bar e ristoranti (quando ci si alza), centri commerciali, mezzi di trasporto.