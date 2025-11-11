Le tavole di René e la ‘penna’ di Maurizio De Giovanni per il Calendario Storico dell’Arma 2026

“Eroi quotidiani”, un omaggio a tutte le donne e gli uomini dell’Arma che, ogni giorno, operano silenziosamente al servizio del Paese, nelle città e nei piccoli comuni, in Italia e all’estero.

È questo il tema scelto per l’edizione 2026 del Calendario Storico dell’Arma dei Carabinieri. Le tavole, realizzate dall’artista René (Luigi Valeno), maestro della nuova Pop Art italiana, rappresentano con uno stile vivace e luminoso i militari protagonisti della vita quotidiana del Paese.

“Quest’anno presentiamo la 93ma edizione del Calendario Storico dell’Arma dedicato agli eroi quotidiani, i Carabinieri, che vengono rappresentati da un maestro capace di rappresentare nelle tavole episodi di vita quotidiana, accompagnate dalla ‘penna’ di Maurizio De Giovanni. Si raccontano le vicende di vita vissuta di un giovane Carabiniere, che si arruola e racconta ai propri genitori episodi di salvataggio, di solidarietà e di aiuto alla popolazione, nel segno di quel nostro rapporto che da oltre 200 anni ci lega alla popolazione e ai cittadini come vincolo imprescindibile di collaborazione e vicinanza a tutti”, ha affermato nel corso della presentazione il Colonnello Andrea Siazzu Comandante Provinciale di Lecce dell’Arma dei Carabinieri.

I testi che accompagnano le diciannove tavole, affidati ancora una volta alla penna di Maurizio De Giovanni, scrittore e sceneggiatore, autore, tra gli altri, dei best seller “I bastardi di Pizzofalcone” e “Il Commissario Ricciardi”, costituiscono un racconto unitario, sviluppato attraverso la lettera di un giovane Carabiniere, appena arruolato, che racconta ai suoi genitori le ragioni della sua scelta e l’esempio che ne trae.

“Il messaggio è quello di raccontare episodi di vita vissuta, rendendo omaggio agli uomini dell’Arma dei Carabinieri, che silenziosamente, ogni giorno, operano nell’interesse della legalità, nel difenderla, tutelarla e fare sì che i cittadini possano vivere in un clima e in un Paese più sicuri”, ha concluso Siazzu.

L’offerta editoriale comprende poi il calendario da tavolo, dedicato al tema “I Carabinieri nello sport” e da un da tavolo, dedicato a “I Reparti a Cavallo dell’Arma”. Il ricavato di entrambi, sarà devoluto a sostegno di opere benefiche, in particolare all’Opera Nazionale di Assistenza per gli Orfani dei Militari dell’Arma dei Carabinieri (Onaomac) e all’Ospedale Pediatrico Microcitemico di Cagliari.