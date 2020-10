In arrivo novembre… e il nuovo calendario dei controlli! Dove e quando trovare autovelox e telelaser

Come di consueto, a pochi giorni dall’inizio del mese di novembre, la Provincia di Lecce ha diramato il calendario dei controlli che saranno effettuati sulle strade di competenza di Palazzo dei Celestini con autovelox, telelaser e postazioni fisse. Un modo per mettere in guardia gli automobilisti, che potranno conoscere in anticipo i punti dove saranno a “disseminati” gli occhi elettronici. Fermo restando che rispettare il limite della velocità non è solo un sinonimo di rispetto delle regole imposte dal Codice della Strada, ma è un segnale di buon senso e prudenza. Senza contare la questione sicurezza

Con l’arrivo dei mesi più freddi dell’anno, i pericoli maggiori saranno rappresentati dalle piogge e dalle gelate mattutine, vere e proprie insidie per chi si mette al volante. In questo caso, gli occhi elettronici presenti lungo le principali arterie del Salento – pronti a ad immortalate ‘senza sconti’ tutte le infrazioni al Codice della Strada, soprattutto quelle che riguardano la velocità – possono essere viste come un “invito” a “comportarsi bene” al volante, a ricordare a chi è alla guida che la prudenza non è mai troppa.

Il calendario: ecco dove e quando

Con le postazioni fisse, in funzione 24 ore su 24, 365 giorni l’anno (festivi compresi) abbiamo imparato a convivere come quello sulla strada provinciale 04, Lecce-Novoli. Per gli autovelox e telelaser c’è il calendario, in formato pdf, da scaricare (cliccando qui) e consultare: nel testo, infatti, troverete tutte le informazioni con giorni, orari e tratti interessati dal controllo. Così si potranno evitare brutte sorprese e le tanto odiate multe che pesano sul bilancio familiare.