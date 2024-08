Cambio del Comando al Gruppo delle Fiamme Gialle di Lecce, Cocola prende il posto di Antonio Martina

Il Tenente Colonnello Cristiano Cocola è il nuovo Comandante del Gruppo della Guardia di Finanza di Lecce, in sostituzione del parigrado Antonio Martina.

Il neo Comandante, 43 anni di Bisceglie, coniugato con due figli, laureato in Scienze della Sicurezza Economica Finanziaria dell’Università di Tor Vergata, giunge da Palermo dove ha ricoperto per sette anni l’incarico di Comandante del Gruppo Investigazione Criminalità Organizzata del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria, alla guida del quale si è distinto per il brillante esito di delicate indagini polizia giudiziaria a contrasto della criminalità organizzata e comune, nonché agli illeciti economico-finanziari. Dopo gli studi presso l’Accademia di Bergamo e Castelporziano, ha prestato servizio presso l’Aeroporto di Malpensa, la Sezione di Polizia Giudiziaria della Procura della Repubblica di Milano e la Compagnia di Albenga, maturando una qualificata e diversificata esperienza operativa.

Il Tenente Colonnello Antonio Martina, destinato ad assumere un nuovo incarico presso il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Venezia, lascia il capoluogo dopo sette anni. Giunto nell’agosto 2017, ha comandato il Gruppo Investigazione Criminalità Organizzata del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Lecce, dirigendo con successo numerose indagini nel settore del contrasto al traffico di sostanza stupefacenti e del crimine organizzato. Negli ultimi quattro anni ha assunto il comando del Gruppo di Lecce ottenendo brillanti e lusinghieri risultanti in tutti i settori della mission istituzionale del Corpo a contrasto della fiscalità internazionale, evasione ed elusione fiscale, riciclaggio di denaro sporco, spesa pubblica, concorrendo altresì al mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica insieme alle altre Forze di Polizia.

Il Comandante Provinciale di Lecce, Colonnello Stefano Ciotti, ha fatto giungere ai due Ufficiali l’auspicio di un efficace lavoro ai fini del rispetto della legalità, corrispondendo pienamente alle istanze avanzate dalle Istituzioni e dalla collettività nei confronti della Guardia di Finanza.