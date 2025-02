Camera Civile Salentina e Liceo Classico ‘Palmieri” insieme per la formazione dei giovani

È stato siglato un importante protocollo d’intesa tra la Camera Civile Salentina, guidata dall’avvocato Salvatore Donadei, e il Liceo Classico “G. Palmieri” di Lecce, diretto dal dirigente Raffaele Lattante. L’accordo ha come obiettivo la realizzazione di un percorso condiviso di studio, formazione e orientamento, rivolto agli studenti del Liceo leccese.

Questa sinergia rappresenta una grande opportunità per gli studenti, che potranno approfondire tematiche giuridiche di rilievo, avvicinandosi al mondo della professione forense. L’iniziativa si inserisce nell’ambito dei Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO) e fornirà agli studenti strumenti utili per il loro futuro formativo e professionale.

Il primo evento concreto nato da questa collaborazione si terrà il prossimo 21 febbraio presso l’aula magna della Corte d’Appello di Lecce. In questa occasione, una rappresentanza di studenti e docenti del Liceo, insieme al dirigente Lattante, parteciperà all’evento organizzato dalla Camera Civile dal titolo: “Umanesimo giudiziario e colonialismo digitale, tertium non datur?“. Interverranno illustri linguisti, giuristi, antropologi e storici dell’arte.

Le dichiarazioni

Il dirigente Lattante ha espresso grande soddisfazione per l’avvio di questa collaborazione, sottolineando l’importanza di offrire agli studenti nuove opportunità di crescita. Ha ringraziato il Presidente della Camera Civile Salentina, l’avvocato Salvatore Donadei, per la sua disponibilità e impegno.

L’avvocato Donadei ha, invece, dichiarato: “Esprimo gioiosa soddisfazione per questa iniziativa dall’alto valore culturale e sociale, che ben si attaglia a quella funzione sociale dell’Avvocatura ed alla cura della dimensione culturale del giurista, da sempre vere e proprie stelle polari del nostro operare. Un grazie di cuore all’intera comunità scolastica del prestigioso Liceo, con in testa il Dirigente Prof. Lattante”.