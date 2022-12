Il camino, come rispondere al caro energia

Calore, atmosfera, conciliazione, distensione e riposo, sono queste le gradevoli qualità che il camino ci regala e soprattutto quest’anno, a seguito del caro bolletta, ecco che il camino ritorna protagonista nelle case di molti italiani.

Una tradizione che risiede soprattutto nel sud, dove abitazioni, condomini e appartamenti sono già predisposti per accogliere questa fonte di riscaldamento e non solo, perché il camino rappresenta, soprattutto per noi gente del sud, un’abitudine amabile e rigenerante, nonché un metodo di cottura ancora molto usato da tante massaie.

Gas, metano, pellet non sono più, al momento, alla portata di tutti ed è così che il fuoco, questa fonte di riscaldamento primitiva ma ancora tanto utilizzata, diventa la soluzione più economica per il riscaldamento di moltissime famiglie e se i pannelli fotovoltaici rappresentano il futuro, ecco che nel nostro presente e per l’inverno in corso, il camino appare la migliore soluzione per combattere il rincaro dell’energia elettrica e dei combustibili.

A seguito anche dei tanti ulivi purtroppo abbattuti la legna non manca e il suo prezzo è ancora ragionevole e così il fuoco del camino, soprattutto in questo momento storico, mette tutti d’accordo, perché rappresenta un’alternativa, un sacrificio di risparmio se pur gradevole e una magica atmosfera che meglio di qualsiasi altra cosa anticipa il Natale che, freddo ma carico di atmosfera, sta arrivando scaldando anch’esso il cuore di grandi e piccini.