Minervino di Lecce cammina per la salute: insieme per dire NO al fumo

Il 31 maggio 2025, nella cornice della Giornata Mondiale Senza Tabacco, il Comune di Minervino di Lecce, la Commissione Pari Opportunità e la LILT – Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, invitano la cittadinanza a partecipare alla “Camminata per la Promozione della Salute”: un’iniziativa semplice, ma profondamente simbolica, per dire insieme “No al fumo, sì alla vita”.

L’evento prenderà il via alle ore 8:30 da Piazza San Nicola a Cocumola. Attraversando le strade di campagna si giungerà a Specchia Gallone e, infine, a Santa Croce, dove ci saranno attività per famiglie, giochi per bambini, e momenti di incontro e riflessione.

Questa camminata è un passo verso la libertà da una dipendenza che ruba il respiro, la salute e, a volte, la vita. Camminare insieme significa ritrovare il fiato che il fumo toglie, il tempo che una sigaretta consuma.

“Non è facile smettere di fumare. Ma anche piccoli gesti, come questa camminata, possono aiutare a ritrovare la motivazione, il respiro, il desiderio di star bene. Oggi è un momento di svago, di serenità, di consapevolezza grazie anche all’impegno dell’Associazione Genitori Comunola e dei Gruppi Frates che offriranno il ristoro. Oggi, non fumo. E forse domani nemmeno” ha dichiarato l’Assessora alle Pari Opportunità, Claudia Lazzari sottolineando l’importanza di creare occasioni concrete per cominciare a prendersi cura di se stessi. La prevenzione passa anche da eventi come questi, che aiutano a riflettere sulle proprie abitudini e offrono supporto a chi vuole cambiare.

L’iniziativa vede la partecipazione di Giuseppina Cursano, Presidente della Commissione Pari Opportunità che ha fortemente voluto l’iniziativa per sensibilizzare la comunità e offrire supporto a coloro che desiderano smettere di fumare. II fumo di tabacco rappresenta la principale causa di morte evitabile. Evitabile perché fumare è una scelta e lo è anche decidere di smettere, perché l’unico vero rimedio per gli effetti del tabagismo è smettere di fumare.

Interverranno anche il parroco di Minervino e Specchia, Don Matteo e di Cocumola, Don Salvatore, e i volontari LILT, che distribuiranno materiali informativi e saranno a disposizione per consigli e supporto a chi vuole intraprendere il cammino verso una vita senza fumo.

Smettere non è mai facile. Ma ogni passo conta. E ogni cammino, come questo, può essere l’inizio di una nuova libertà.