Un camper per dire ‘Noi siamo sempre al vostro fianco’, presto anche nel Salento l’iniziativa di Unarma

Girerà per le piazze e le strade d’Italia il camper di Unarma, l’Associazione Sindacale dei Carabinieri.

Presto lo si potrà vedere anche in qualche centro del Salento. Un camper che vuole essere una testimonianza della vicinanza dell’Arma dei carabinieri a tutti i cittadini. Un modo per rappresentare e condividere la professionalità e l’umanità degli uomini e delle donne in divisa che da sempre sono un riferimento per gli Italiani.

«Unarma è un associazione sindacale – afferma il Segretario Generale Antonio Nicolosi – che si pone l’obiettivo di entrare a far parte della vita di ogni Carabiniere che, quotidianamente, mette a disposizione dei cittadini la propria incolumità ponendosi, così, come punto di riferimento per il bene della collettività».

Compito dell’Associazione Sindacale è ovviamente quello di mettersi al servizio di tutti i Carabinieri, servitori dello stato e rispettosi delle leggi, stigmatizzando i comportamenti di chi con la propria azione lede l’immagine dei militari, a dimostrazione che nell’Arma l’amore per la verità è più importante di qualsiasi difesa corporativa.

E’ indubbio, tuttavia, che troppo spesso gli uomini e le donne in divisa non sentano la vicinanza che meriterebbero proprio perchè talvolta mancano gli strumenti in grado di veicolare e far conoscere le occasioni concrete e gli esempi di valore e di generosità.

La scelta di un camper mira proprio a questo, a rinforzare i rapporti con la collettività partendo dai piccoli paesi, dove spesso le risorse sono scarse e la popolazione è più fragile, ai grandi centri urbani.

Tutte le iniziative del sindacato sono consultabili sul sito unarma.it