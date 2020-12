Da un anno in canile, l’amico a quattro zampe cerca una famiglia: ecco Dante

Non ha avuto una vita facile il povero Dante che ha passato anni tra l’incuria e la mancanza di affetto da parte di una famiglia che si prendesse cura di lui. Dante è un cane che un anno fa è stato confiscato al suo padrone, un accumulatore compulsivo, in pessime condizioni.

La mancanza di cura da parte dell’uomo e l’incuria hanno portato l’amico a quattro zampe ad ammalarsi di leishmaniosi. Ma Dante è forte e per fortuna ha risposto con tutte le sue forze alla cura. È un anno che si trova in un box, dopo essere stato “salvato” dal suo precedente padrone e nessuna richiesta è stata avanzata per adottarlo. Ma adesso, anche per lui, è arrivato il momento di trovare una nuova casa.

Si legge malinconia sul muso di Dante che attende di trovare una famiglia pronta ad amarlo e ad accudirlo. Niente più giorni nel box che adesso chiama casa sua, ma solo tanto affetto d’ora in avanti, e delle persone che possano amarlo.

Dante è un incrocio di volpino di circa 13 kg, 6 anni e mezzo, compatibile con altri cani. All’inizio è un po’ timido ma sa aprirsi a chi gli tende una mano. Vaccinato e sterilizzato.

Info: Chiara 329-2904735

E-mail: depaolachiara@yahoo.it