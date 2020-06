Mantiene la promessa fatta al figlio che non c’è più e porta i cani sulla sua tomba: ‘Hanno pianto come se avessero capito”

Impossibile riuscire a immaginare il dolore che prova una mamma quando perde un figlio. È una ferita che non si chiuderà mai, una sofferenza imperitura. L’unica cosa che si può fare per rendere più “sopportabile” la tragedia più grande che possa colpire la vita di una persona è quella di cercare di mantenere vivo il ricordo di chi non c’è più, di realizzare i suoi sogni spezzati da un destino triste e spesso difficile da accettare, di continuare a coltivare le passioni dei propri cari finite troppo presto, a volte senza un perché.

Anche mamma Angela, che ha perso da qualche mese il suo Giuseppe, sta cercato di mantenere, nei limiti del possibile, tutte le promesse che aveva fatto a suo figlio. Aveva giurato al suo Giò di portare i suoi amati cani, compagni fedeli, a trovarlo, sulla sua tomba.

Da tempo è cambiata la ‘sensibilità’, e sono tante le amministrazioni che permettono agli animali da compagnia di entrare nei luoghi di culto, prima off-limits ai quattro zampe. Forse perché per alcuni, soprattutto per chi è solo, ha sofferto o per gli anziani, sono come membri della famiglia, compagni di quotidinaità, amici con cui condividere le abitudini.

Forte di questo, la signora Angela, nelle scorse ore, ha accompagnato i cani davanti alla lapide del suo Giuseppe e la sorpresa è stata tanta quando ha notato gli occhi dei compagni pelosetti, lucidi come se piangessero. «Erano tristi. È proprio vero che un cane non ti abbandona mai, nemmeno dopo la morte, che si ricordano sempre di chi non c’è più e soffrono come le persone, come gli umani» ha scritto mamma Angela su Facebook meravigliata del “comportamento” esemplare degli animali al camposanto. Un po’ come se avessero rispetto per il luogo in cui si trovavano, un po’ come se avessero capito che stavano andando a trovare il loro padrone scomparso.

«Non hanno abbaiato, non hanno corso, non hanno disturbato, hanno avuto rispetto per i morti, forse più degli esseri umani» ha concluso la signora Angela sperando di aver fatto una bella sorpresa al suo Giuseppe.