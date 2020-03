Nell’ex Opis regna il caos: auto parcheggiate negli spazi dei disabili o sulle strisce

Se nei parcheggi interni del Vito Fazzi l’ingresso delle auto della Polizia Locale – a seguito della convenzione tra la Asl e il Comune di Lecce – ha portato maggiore disciplina e sta sconsigliando posteggi poco rispettosi del codice della strada (anche se non mancano polemiche vista l’esiguità degli spazi disponibili per la sosta), la situazione non sembra essere rosea per la sede della Direzione dell’Azienda Sanitaria in Via Miglietta.

Quel posto che tutti nel capoluogo conoscono come ‘ex Opis’ ha la disponibilità di alcuni parcheggi che, nel fine settimana, vengono messi gratuitamente a disposizione di chi vuole raggiungere Lecce e visitarla. Nel resto della settimana, però, sono utilizzati dai dipendenti dei vari uffici sanitari e da chi si reca in Direzione o nelle altre strutture aperte al pubblico.

Non mancano, però, come sempre, i furbetti che, non trovando posto, non si fanno scrupoli a parcheggiare sulle strisce gialle riservate ai disabili. E se trovano lo spazio occupato, non perdono certo tempo e ‘poggiano’ la loro autovettura sulle griglie che servono invece come spazio di manovra per i veicoli dei cittadini diversamente abili.

‘Più di una volta per poter entrare in auto – racconta una persona a Leccenews24.it – ho dovuto lasciare le stampelle e perfino togliere le scarpe. Nutro dei dubbi su molti tagliandi che vedo esposti sul cruscotto dell’auto, perché si tratta di veicoli senza alcun dispositivo per portatori di handicap. Ma ammesso e non concesso che quei pass siano legittimi, possibile che si arrivi a parcheggiare sulle griglie gialle? Ciò dura da mesi, senza che nessuno intervenga!’

Parole forti quelle della cittadina che si è rivolta alla nostra testata, corredando le sue parole con una mail piena di scatti fotografici che immortalano le auto dei furbetti.

Forse la Polizia Locale nei giorni feriali non può entrare in quella struttura e multare chi non rispetta le persone prima ancora del codice della strada. Ma forse la stessa Asl potrebbe prendere dei provvedimenti o quanto meno segnalare!