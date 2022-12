Capre e pecore al pascolo. Il quadro rurale leccese è straordinario

Capita spesso, percorrendo le stradine adiacenti alla Tangenziale di Lecce, di imbattersi in scenari dal sapore antico e dimenticato, dove la bellezza regna sovrana. Stiamo parlando delle pecore al pascolo.

Ci sono bimbi grandi che non le hanno mai viste, e ragazzi che lasciano il telefonino per un attimo per ammirarle, poi tornano subito allo smartphone magari però per scattare una foto.

Ed è la foto di un affezionato giovane lettore che vogliamo pubblicare e che ci ha ispirato questo pezzo.

Il territorio tra Lecce e la sua costa è presidiato da masserie e aziende agricole e zootecniche dove è possibile ritrovare scenari d’altri tempi, fatti di cani da pastore e greggi di pecore.

Animali che si muovono con disinvoltura, condotti nelle campagne a brucare erba e pronti a dare quel latte che diventa squisito formaggio, fresco e stagionato, da servire sulle tavole di tutti noi.

Greggi osservati con attenzione e cura dai proprietari, anche in ragione della presenza di numerosi branchi di lupi nella zona di Lecce, che in qualche caso non hanno potuto fare a meno di fare quello che sanno fare meglio al mondo, da sempre, e cioè i predatori.

Oggi converrebbe rivalutare la possibilità di ripristinare quei sistemi di sicurezza che una volta servivano a contenere, almeno in parte, le scorribande notturne dei lupi, convinti che una convivenza sia non solo possibile ma necessaria.