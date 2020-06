Opportunità di lavoro nel settore Ict, un “career day” online organizzato da Unisalento

Le opportunità di inserimento lavorativo e di sviluppo di carriera nel settore dell’Ict – Information and Communication Technology sono al centro del “career day” che si svolgerà online all’Università del Salento venerdì 5 giugno 2020, dalle ore 9.

Si tratta di un’iniziativa del corso di laurea in Ingegneria dell’Informazione promosso in collaborazione con Confindustria Lecce, Distretto DHiTech, Distretto produttivo dell’Informatica pugliese e Ordine degli Ingegneri della provincia di Lecce, che consentirà a studenti, laureandi, laureati e ricercatori di conoscere importanti aziende multinazionali con sedi anche in Puglia e nel Salento. Tra queste STMicroelectronics, Oracle, Engineering, Links Management, CISCO, ROLD, Exprivia, InMatica, Cortus, Deloitte Lecce, Fincons, Altea Federation, ESI Group, Dedalus, Auriga, Openwork, Porsche Engineering, MER MEC (con SITAEL e Angel Company) e Huawei.

«Molte di queste aziende lavorano quotidianamente con la nostra Università sia nel settore della didattica che in quello della ricerca», sottolinea il professor Luigi Patrono, Delegato del Rettore alle Tecnologie digitali, che ha curato l’iniziativa anche nelle precedenti edizioni, «Questo incontro darà quindi concrete occasioni per stringere nuove collaborazioni e avviare percorsi promettenti per i nostri studenti e laureati. Un ruolo da protagoniste avranno inoltre le associazioni studentesche attive nel Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione, che potranno fornire agli studenti tante utili informazioni da un punto di osservazione privilegiato. Anche alla luce dell’esperienza in fase emergenziale, le tecnologie ICT si sono confermate come strategiche nei più diversi settori e le aziende del comparto sono alla ricerca non solo di ingegneri informatici ma di tanti altri profili professionali. Una ragione in più per tutti i nostri studenti per seguire l’evento e avvicinarsi a questo affascinante mondo».

Quattro le sessioni in programma, con interventi istituzionali e presentazioni aziendali alle quali seguiranno diversi colloqui individuali con le aziende coinvolte, che potranno portare sia a tirocini che a contratti di lavoro. Il tutto si svolgerà online, in “plenaria” per le presentazioni e in “stanze virtuali” nel caso dei colloqui.

Tutte le informazioni per seguire l’evento si potranno trovare collegandosi al sito www.unisalento.it/-/ict-ecareer-day-2020; informazioni scrivendo anche a ingegneria.informazione@unisalento.it; per inviare il curriculum vitae (indicazioni su informativa privacy scaricabile online) e porre domande alle aziende è possibile scrivere a ict.careerday@unisalento.it.